Espaciogeo: Soluciones de Almacenaje Inteligente para Empresas y Particulares

Este centro de Self Storage (Auto almacenamiento) sigue ampliando servicios y adaptando sus instalaciones a sus clientes. Espaciogeo es mucho más que el alquiler de un Almacén o Trastero. Incorpora ahora, Certificado de Sanidad propio a los ya múltiples servicios que ofrece, para todas las empresas que así lo necesiten junto con trazabilidad de recepciones y expediciones, almacenes con control de temperatura y control de acceso. Y todos estos procesos gestionados a través de la App Espaciogeo.

Todos sus Almacenes y Boxes disponen de alarma individual con acceso permanente las 24h/365 días con acceso restringido sólo a personal autorizado y con seguro de mercancías almacenadas.

Espaciogeo ofrece una solución a las dificultades de almacenaje con la que se encuentran empresas, autónomos y particulares.



Soluciones para Empresas

Se trata de convertir los costes fijos de una empresa en variables y externalizar servicios que no aportan valor a nuestro negocio, pero que son necesarios, obteniendo de esta manera prestaciones de grandes empresas, junto con la elasticidad que supone crecer en espacio y servicios en la medida de sus futuras necesidades. Nos encontramos ante una alternativa perfecta tanto para empresas como para trabajadores autónomos que no disponen de un espacio físico de trabajo y necesitan disponer de un lugar para almacenar sus mercancías.

Todos los espacios que se pueden encontrar son flexibles y se adaptan en todo momento a las necesidades de sus clientes, pueden crecer o disminuir porque nuestras necesidades son cambiantes y así lo entiende esta empresa de "self storage" cuya máxima es: paga solo por el espacio que necesites en cada momento. Nuevas soluciones de almacenaje para nuevos tiempos. Espaciogeo busca dar siempre soluciones flexibles y cómodas a sus clientes, abarcando este negocio, también otros servicios como Asesoría Fiscal, Laboral y Contable, Coworking (con despachos, salas y oficinas, domiciliaciones, oficina virtual, servicios informáticos) Picking, Custodia, Digitalización y Destrucción de Documentos.

El servicio de Recepción y Expedición lo podrán solicitar las empresas a través de la App. Se trata de un servicio muy cómodo y práctico liberando al cliente de estar pendiente de la empresa de transporte. El personal de Espaciogeo se encargará de entregar la mercancía al transportista elegido por el cliente, el cual recibirá un aviso en el momento en el que el proceso haya sido completado en su teléfono móvil.

Los almacenes están preparados para albergar mercancías paletizadas y en Espaciogeo encontrará todo el utillaje (además de los carritos, apiladores, transpaletas, montacargas, etc.) necesarios para la manipulación de estas mercancías.

Un centro a la vanguardia que cuenta con video vigilancia, sistema de alarma individual en cada uno de sus boxes, control de acceso sólo a personal autorizado las 24h los 365 días del año.



Soluciones para Particulares

Sin dejar de lado las soluciones para los particulares, ya se trate de un periodo de corta estancia o tiempo más prolongado.

Al cambiar de casa o de oficina, muchas veces sobran cosas de las que no queremos desprendernos por motivos diversos. Y una de las soluciones más prácticas es contratar un box.

Espaciogeo ofrece ahora un nuevo servicio, el Punto de Entrega para compras. Porque cada vez es más habitual comprar y vender por Internet. Pero a la libertad que esto supone se unen nuevos problemas como el de dónde y a qué hora podremos recibir nuestra compra o nuestro pedido. El mismo problema se nos plantea cuando compramos en una tienda física y queremos que nos envíen nuestras compras sin tener que cargar con ellas. Nuevamente tenemos que estar sujetos a un horario. Con lo cual, la comodidad de la compra online o el envío de compras se convierte en un gran problema.

Por eso desde Espaciogeo ofrecen este nuevo servicio a sus clientes. Tan sólo con indicar la dirección de Espaciogeo y su nº de Box en el momento de realizar la compra. En el centro se recepcionará y almacenarán todas las compras y mercancías. Se guardarán en el espacio que el cliente tenga contratado o en las consignas del centro y cuando llegue el pedido se enviará una notificación a través de la App gratuita de Espaciogeo y será el cliente el que decida en qué momento le resulta más adecuado pasar a recogerlo. La mercancía estará en su Box esperando para cuando le resulte más cómodo venir a buscarla o dejarla almacenada.

En Espaciogeo también se puede encontrar todo el material necesario para el almacenaje o la mudanza, tanto para particulares como para empresas. Y utilizando su App gratuita, se puede tener todo organizado y bajo control. Una manera cómoda y sencilla de poder controlar todas las cosas de la mudanza o de lo que permanecerá largo tiempo guardado. Esta aplicación nos servirá para controlar lo que guardemos o almacenemos en un espacio (Box/trastero, habitación, cocina, cajas, etc.) Esta App también facilita todo el intercambio y peticiones de servicios entre Espaciogeo y sus clientes.