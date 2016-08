Alexandra Fernández: "Vamos a votar no y Galicia será una vez más vanguardia política"

Alexandra Fernández en su intervención en el Congreso Rajoy. // EFE

Alexandra Fernández, portavoz de En Marea, reiteró el "no" a Mariano Rajoy en el debate de investidura . La portavoz gallega señaló que el Partido Popular repite el mensaje de "o nosotros o el caos" tanto en el plano gallego como a nivel nacional. Fernández lamentó que España lleva "meses sin gobierno y continúa igual, con democracias de baja intensidad y una desbrozadora del Estado de Bienestar".y afirman que esta negativa también se hará palpable el próximo "25 de septiembre con la derrota del Partido Popular en las elecciones en Galicia, vamos a votar no para impedir que hipotequen nuestro futuro y Galicia será, una vez más, vanguardia política en la unidad de la transformación"."La urgencia es tener un trabajo, una vivienda, disponer de servicios públicos de calidad", aseguró Alexandra Fernández, que insistió en que el trabajo de su grupo permitirá dar un giro "en su rumbo, que nos lleva contra las rocas". "El único miedo real es que ustedes sigan gobernando", apostilló. Al finalizar su intervención, Pablo Iglesias Alberto Garzón saludaron a Alexandra Fernández con un gesto afable, colocando su mano sobre el hombro de la gallega, mientras que Xavier Domènech dio dos besos a la portavoz de En Marea.El candidato a la investidura Mariano Rajoy quiso rebatir las argumentaciones de la líder de En Marea ofreciendo algunos datos de la economía gallega: "Creció un 3,2%, cuando nunca lo había hecho tanto desde 2007; además Galicia fue una de la tres autonomías que cumplió el objetivo de déficit y cerró 2015 con un récord histórico de exportaciones".El presidente en funciones destacó también la bajada del paro y subrayó que el Gobierno central invirtió "mucho" en la comunidad en la última legislatura. Señaló que el objetivo todavía pendiente es la llegada de la alta velocidad, pendiente del avance en las obras del tramo Zamora-Ourense, pero ensalzó la conclusión de la Autovía del Cantábrico.Acerca de la interpelación de Alexandra Fernández en la que indicó que Feijóo "se va a tener que ir", Rajoy contestó: "Es posible que así sea, hasta ahora no ha ocurrido y espero no verlo y vivir muchos años".Por último, apuntó a la portavoz de En Marea que "es bueno respetar" y no despreciar a otros gallegos "que no opinan lo mismo que ustedes" porque "no conduce a nada y es injusto".