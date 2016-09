El pulso de los candidatos en las redes

El mensaje político ha de adaptarse a las formas de comunicarse de la sociedad, por lo que debe prestar mucha atención a las redes sociales. Algunos políticos así lo entienden y las utilizan como herramienta de campaña a la presidencia de la Xunta; otros, en cambio, las emplean como mero bastón. En Twitter, la red sociales preferida por los internautas para hablar de política, los expertos destacan la cuenta de Ana Pontón como la más efectiva entre los candidatos, mientras que la de Alberto Núñez Feijóo, es la peor.

El prototipo de electorado de cada partido determina el papel que juega internet en la comunicación política. El PPdeG tiene votantes de mayor edad, conservadores, por lo que la Red es un canal secundario en su campaña. "Será en la distribución de los votantes de izquierdas, debido a su perfil más joven y urbano, donde cabe esperar un mayor impacto de internet en el resultado electoral", señala Jesús Manuel Benítez, experto en el impacto político de las tecnologías de la información y comunicación.

Quizás por eso Feijóo es el que peor gestiona su perfil, según las valoraciones de Xavier Martínez, experto en comunicación Audiovisual y redes sociales. "Conversa muy poco con sus seguidores, casi todo son retuits y tiene un uso muy institucional". Habla tan poco con otros usuarios que en agosto no contestó ni una sola mención y en lo que va de septiembre solo a una, la peor estadística entre los candidatos a pesar de tener el equipo más amplio, o al menos eso parece ya que cuenta con más dispositivos desde los que se lanzan los tuits. "No se quieren arriesgar, son los que más tienen que perder y saben que ahí no está su público", apunta Martínez.

Su mayor error ha sido estar desde 2012 sin utilizar su Twitter y reactivarlo a pocos meses de las elecciones gallegas. "Cambiaron el nombre de usuario, eso fue inteligente porque así mantiene los seguidores que ya tenía -ahora dispone de 10.100-, pero es un descrédito, un punto muy negativo que además hace pensar que después del 26 de septiembre volverá a desaparecer".

Martínez alaba el uso de las infografías por parte del PPdeG: "Son mensajes que no caben en un tuit, muchas veces de tipo comparativo, y son la mejor manera de llegar a la gente porque se consumen muy fácil, mejor que un vídeo o una foto".

Las imágenes son también la clave de las cuentas de Luis Villares y Ana Pontón, así como de los perfiles de sus partidos, En Marea y BNG, respectivamente. Benítez enfatiza la efectividad de los vídeos de la líder nacionalista con diferentes personajes populares de Galicia. "Logra transmitir una imagen de cercanía muy importante en un contexto en el que el perfil de los políticos está tan degradado". Considera que es la que mejor ha sabido posicionar su perfil en Internet. Pontón lanza unos 10 mensajes al día en Twitter y contesta a un alto número de menciones (14,5% en agosto y 10% en septiembre).

Martínez coincide en que es de las que más se vuelca. Tiene más de 6.600 seguidores. "Su público efectivo a fin de cuentas está ahí", valora el experto. Además, cuenta con el seguimiento del voto emigrante, un sector que Benítez destaca como "grupo relevante debido a la práctica igualdad entre o PPdG y una alternativa de coalición" y por tanto un sector en el que debería centrarse la campaña por internet.

Debido al perfil de votante joven y urbano que caracteriza a En Marea, se podría esperar que Villares fuese el de mayor interacción; sin embargo, a los expertos les llama la atención que su actividad haya descendido desde el inicio de la campaña, probablemente porque gestiona él mismo su perfil. En agosto escribió 18 tuits al día pero solo contestó al 4,5% de las menciones. Con casi 5.500 seguidores se ha visto superado por la candidata de Ciudadanos, Cristina Losada con más de 6.500.

El candidato del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, pierde efectividad en la Red. En Twitter cuenta con dos perfiles, uno personal con casi 2.200 seguidores y otro creado como candidato con cerca de 1.400. Desde este último está incrementado el número de tuits y ya duplica los de agosto, lanzando 14 al día. Pero tiene algunos problemas. Su cuenta personal la ha descuidado para impulsar la de campaña, donde su conversación es muy limitada. Además ha perdido el tono personal que sí tenía su otro perfil. No solo cuenta hablar con los usuarios, sino que se reconozca el carácter del que se supone que firma. Benítez considera un punto positivo los vídeos que lo presentan como candidato porque lo muestran como una persona cercana.

La candidata de Ciudadanos tiene el nivel de contestación más elevado de todos en agosto (30,3%) y es la tercera candidata con mayor número de seguidores: supera los 6.500. Sin embargo, los expertos señalan que casi siempre charla con cuentas de su propio partido o que se limita a contestar mensajes positivos. Entre los perfiles con los que habla está el de Albert Rivera. Además, como otros candidatos, su relación con otros usuarios ha mermado este mes y de manera muy abrupta. En septiembre su ratio de contestación disminuye casi a 0,55%, es decir, a solo dos tuits.