Elecciones en Galicia 2016 | El paseo en 'bateeiro' de Leiceaga

Cuerdas de 12 metros de profundidad, en las que crece el mejillón, que pueden pesar hasta 300 kilos. A bordo de un barco bateeiro de Rianxo, el candidato socialista escuchó las preocupaciones del sector. Y lo hizo en directo, tanto en el periplo en barco por la ría de Arousa como en la propia batea. Era el presidente de la Federación Arousa Norte, Álex Tubío, el que le explicaba que el sector "es sostenible", que necesitan más implicación para luchar contra la competencia del mejillón de Chile o de China en el mercado, que son un colectivo de autónomos que lucha por conservar un trabajo tradicional y que cualquier cambio en las especies podría modificar el ecosistema de las rías. Leiceaga, que incluso tomó el timón del barco, bromeando, después de recibir 'rosquillas' en el muelle, antes de partir, elaboradas por mujeres socialistas do Barbanza, expresó a los representantes del sector que no habrá ley de acuicultura "que ponga en riesgo el litoral ni que impulse la privatización", en alusión a la normativa acuícola paralizada. Se comprometió también a profundizar en el saneamiento de las rías, con la colaboración de Xunta y concellos. Habló de saneamiento integral: "estamos lejos de ese objetivo y en esta ría hay bancos marisqueros cerrados desde hace dos años; Galicia no aprovechó los fondos europeos en estos últimos años".



Apostar por Vigo

De llegar a San Caetano, el candidato socialista apunta que pedirá tratar a Vigo "como capital de provincia", con reclamación directa al Estado. Si en lo que lleva de campaña reivindicó en varias ocasiones la necesidad de revertir la privatización del hospital Álvaro Cunqueiro o de imitar la política social de esta ciudad y trasladarla al resto de Galicia, esta mañana habló en el Club Financiero, en un encuentro con empresarios, sobre profundizar en el desarrollo de la ley del Área Metropolitana, situando la ciudad a la cabeza. "Desbloquear"el urbanismo, para poder llevar a cabo iniciativas publicas, empresariales y de vivienda en "condiciones de seguridad" y la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia fueron otros de los temas abordados, en presencia del número 1 por Pontevedra, Abel Losada.

Concentrar el voto en el PSdeG

El candidato socialista, preguntado por la intención del Partido Popular de convencer a votantes del PSdeG, aseguró que ve a un Feijóo "desesperado" e instó a los votantes a concentrar el voto en el PSdeG, pidiendo la cofianza tanto de los votantes fieles como de los "desencantados" con el Partido Popular.