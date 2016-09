Elecciones en Galicia 2016 | Iglesias reivindica en Vigo el tono "más duro" de Podemos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a reivindicar hoy el tono más "duro" de su formación, con el que conquistaron a su electorado con la base del movimiento del 15M, porque "sonábamos distinto, el lenguaje era distinto, la gente notaba la diferencia".



Es lo que ha manifestado en un acto esta tarde en Vigo de En Marea, después de haber evidenciado sus discrepancias con el secretario de Política de la formación morada, Íñigo Errejón, ya que ambos han llevado a Twitter sus diferencias sobre el futuro del partido y la estrategia que debe seguir para "seducir" al electorado.



Mitin de Pablo Iglesias en Vigo junto a Beiras, Villares, Solla y Ferreiro. RICARDO GROBAS



El motivo de la discusión pública entre los dos dirigentes en esta red social ha sido el uso de la palabra "miedo" en un mitin de Pablo Iglesias en A Coruña, un acto de la campaña electoral gallega en apoyo a Luis Villares, candidato de En Marea, partido instrumental en el que se integraron.



En su intervención, Pablo Iglesias reivindicó esta mañana "el miedo" que genera el discurso de Podemos en parte del electorado, pero afirmó que, en todo caso, "el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y no tendremos ningún sentido como fuerza política".

Ya por la tarde, Iglesias, ha incidido en que "el día que nos parezcamos a los que estamos tratando de cambiar", el proceso "no tendrá ningún sentido".





No olvidéis lo que ha pasado para que hayamos llegado hasta aquí. Gracias, Vigo. #EnMareaVigo https://t.co/QhZQmoDpWF „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de septiembre de 2016



Ferreiro, Beiras, Iglesias, Villares, Santos y Solla en la estación marítima de Vigo. //R. GROBAS

Ha incidido Iglesias en revalorizar los inicios de la formación morada mientras "el adversario quiere que seamos políticamente correctos", algo que, el líder de Podemos descarta de plano: "Aquí les digo... que no"."Eso es lo que no diferencia de los demás", ha reiterado Iglesias, que ha subrayado que "no hay nada más ideológico que politizar el dolor", aunque esta sea una afirmación que suene "dura y fuerte"."Politizar el dolor es hablar de desahucios, de camas que faltan en hospitales, de niños que estudian en barracones, eso es hablar de política, hablar del dolor".Es verdad que es un tono duro, pero es con el que la ciudadanía comprendió el espíritu de Podemos, "entendieron con sentido lo que estaba pasando", ha remarcado.Por todo ello, ha vuelto a pedir antes más de dos millares de personas: "No os olvidéis de lo que significó el 15M", después de haber comprobado que a veces las "instituciones son peligrosas", y en ese sentido ha pedido a la ciudadanía que los tenga "bien agarrados" para evitar que se parezcan a los que intentan "cambiar".