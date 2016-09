Los partidos apelan al resultado real ante las encuestas y Feijóo busca "seguridad"

Las encuestas son siempre un ingrediente más de las campañas. Un termómetro del ánimo ciudadano justo en el ecuador de la carrera electoral y otra oportunidad de los partidos para encajar su mensaje en función de cómo les dejen los sondeos, ante los que habitualmente piden calma pese a que ellos trabajan en el día a día con los suyos propios. Por eso lo común ayer entre los candidatos a la presidencia de la Xunta tras conocerse la mayoría absoluta que el análisis de Einvenio realizó para FARO DE VIGO con motivo del 25-S fue aferrarse a las urnas. Al resultado real del domingo. Incluso entre los que podrían ser más optimistas. A Alberto Núñez Feijóo no le vale ningún pronóstico y pide "seguridad".

Para evitar el acomodo de sus simpatizantes por la posición holgada que vaticinan las encuestas, el candidato del PPdeG a repetir al frente del Gobierno gallego recuerda que en estos momentos las urnas están vacías. "El marcador -aseguró ayer en los dos principales mítines de campaña- está cero a cero". La "mayoría estable" que, según Feijóo, Galicia necesita, depende de que los ciudadanos "quieran" cuanto les toque depositar su papeleta el domingo. "Es posible -aseguró sobre su victoria- pero es necesario hablar votando". Tampoco su mano derecha en la Xunta y número dos de las lista por Pontevedra quiso echar las campanas al vuelo. Nada de confianza, dice, que la única encuesta que vale es la de las urnas. Pero Alfonso Rueda sí aprovechó la mayoría "récord por arriba" que se dibuja en los sondeos para ironizar con el mínimo en que aparece reflejado el PSOE. El PPdeG y el secretario general del PSOE coincidían ayer al mediodía en Vilagarcía, donde su patrona, Santa Rita, es la de las causas imposibles. "Seguro -apuntó Rueda sobre Sánchez- que se acuerda de ella".

"La idea básica es que el asunto ya está hecho. No es cierto, el asunto está abierto -niega Xoaquín Fernández Leiceaga-. Depende de lo que haga la gente". El candidato del PSdeG se rebela contra las encuestas que le colocan en un empate técnico con En Marea. La de FARO, con 15-16 escaños. Tercera fuerza. "El PP no puede controlar los votos de la gene", insiste el socialista, que recordó ayer lo ocurrido con el PSOE nacional en los sondeos para las generales de junio, con un resultado mucho mejor del esperado después y el mantenimiento de la segunda posición. "Quisieron que no importásemos, que no mirasen para nosotros -subraya-, pero no van a conseguir barrer al socialismo". "Las encuestas lo que dicen es: no hace falta que vayáis a votar. Y no es así, el futuro en democracia no está escrito, depende de vuestro voto", incidió también el secretario general del PSOE. Pedro Sánchez apunta que quedan cinco días para el cambio en Galicia "y Feijóo sea un mal recuerdo". "Sentid los colores socialistas y votad el 25-S", arengó.

Lo conocido para Luis Villares es más de lo mismo. "Una nueva entrega de un curso de cocina acelerado donde los platos están bien cocinados. No le damos mayor valor a eso. Sabemos cuál es la pulsión social en los mítines, encuentros y la calle y hoy en día estamos con la hegemonía social y a partir del 25 estaremos con la hegemonía política de este país", argumenta el candidato de En Marea -con un pronóstico en el sondeo de FARO DE 16-17-, que apuesta por "insistir en qué hizo Feijóo" para luchar contra los sondeos. "Cerrar escuelas, hospitales, servicios sociales, mandar a la gente a le migración...", enumeró. "Quiero recordar -destacó también Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos, ayer de campaña en Galicia- que las grandes transformaciones en las ciudades gallegas no salían en las encuestas". El "terremoto político" de las municipales en la comunidad. O lo sucedido en las europeas en las que Podemos se estrenó. "Hay algunos que confían en que la mayoría absoluta se la den las encuestas y otros que confiamos que el cambio lo traiga la gente con sus votos y sus ganas", afirma Errejón.

Desde el Bloque le quitan importancia a las encuestas. "La que vale es la del día 25", señala Ana Pontón, que siente que "crece el apoyo" a su partido. Einvenio le otorga dos diputados. "Los escaños que el Bloque le disputa al PP o a Ciudadanos -remarca- son la clave para que se abra un tiempo nuevo".