El bloqueo político en España influirá en el voto del 25% de los gallegos

España lleva casi once meses sin Gobierno. La realidad política estatal, con la sombra de unas terceras elecciones generales en diciembre, influirá en el voto del próximo domingo a al menos uno de cada cuatro votantes gallegos. El 25% de los electores admite que sí participará en los comicios autonómicos mediatizado por "el no gobierno de España", según la encuesta Einvenio para FARO DE VIGO. Un 64% revela que no le influiría, un 6% "puede" y un 5% no contesta.

Del 25% que revela sentirse determinado por el bloqueo político español, sin visos de acuerdo de los políticos para elegir presidente del Gobierno, un 6% apunta que el "no Gobierno" en España "confirma" su voto al PP, mientras que solo un 4% le reafirma en su intención de respaldar a En Marea y un 2% le acerca al voto al PSOE. De los influenciados por lo que pasa en Madrid, un 2% sostiene que la falta de pactos a nivel estatal le anima a apostar por Ciudadanos y un 1%, al BNG. El 10% restante no concreta el sentido de su voto.

Los potenciales votantes de las provincias de A Coruña y Pontevedra son los más influenciados por la falta de Gobierno en Madrid, tras celebrar elecciones en diciembre del año pasado y otra vez el 26 de junio. El 27% de los coruñeses y el 25% de los pontevedreses votarán teniendo en cuenta la realidad política estatal, un porcentaje que baja al 24% en Lugo y al 22% en Ourense. En A Coruña, el 7% de los influidos por el bloqueo político en España votarán al PP, frente al 5% de las otras tres provincias.

En Pontevedra, del 25% de electores que votará teniendo en cuenta el no gobierno en España, un 5% confiesa que le condiciona la situación estatal para apoyar al PP, frente al 4% que le direcciona hacia En Marea, un 2% que le reafirma en su voto al PSOE, otro 2% a Ciudadanos y un 1% al BNG.

En Ourense, 22 de cada cien votantes votarán teniendo presente lo que sucede en el Congreso de los Diputados, y un 5% será para votar al PP, un 2% al PSOE, un 3% a En Marea, un 2% a Ciudadanos. Y el BNG no ganará votos por ello. Igual le pasará a los nacionalistas en Lugo. Del 24% de los electores de esa provincia que acudirán a las urnas pensando en el bloqueo institucional, un 5% votará al PP, un 3% al PSOE, un 2% a En Marea y un 1% a Ciudadanos.