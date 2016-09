El 70% de los electores se siente tan gallego como español

El sentimiento político y la simpatía por los partidos no es algo que cambie de forma brusca de un momento para otro. Ni siquiera es suficiente una legislatura para una transformación de calado en la mayoría social. Pero sí es cierto que las posiciones pueden variar con la entrada de nuevas generaciones en el electorado y el desencanto de otra parte de los votantes, más en un contexto de dificultades económicas como el que azotó Galicia en estos últimos años. En 2012, ante la cita para las anteriores autonómicas, se declaraba gallego el 18% de la población. Hoy lo reivindica un 20%. Los que priorizan su españolidad suman el 9%. El mismo porcentaje que hace cuatro años.



Un 4% de los residentes en la comunidad asegura sentirse únicamente españoles. El 6%, más español que gallego. La inmensa mayoría, prácticamente siete de cada diez, comparten una posición política intermedia. Tan españoles como gallegos. El 15% dice que es más gallego que español y un 6% sostiene que solo se siente gallego, según la encuesta electoral para el 25-S elaborada por Einvenio para FARO DE VIGO. El volumen de electorado que prefiere no responder a esta pregunta es mínimo: un 1%.



Simón Espinosa



Las provincias de Lugo y Pontevedra registran una mayor penetración del nacionalismo, con un 24% y un 22% de habitantes, respectivamente, que se presentan como gallegos. Aunque son también estos dos territorios los que concentran mayor proporción de ciudadanos que se ubican en el terreno contrario.



El sentimiento de españolidad llega al 15,7% entre los ciudadanos que ya eligieron la papeleta del PPdeG para el domingo. Un 70,8% no diferencia entre las dos posiciones. Un 12% sí, se percibe como más gallego que español. En esa ubicación política está también el 15,7% de los simpatizantes socialistas, donde la similitud de sentimientos ronda el 75%. Entre los de En Marea también es mayoritario el colectivo que se ve tan español como gallego (56,7%), aunque la preferencia por el nacionalismo sube al 39%. Al 48% en los votantes del Bloque. Otro 48% de sus cercanos se siente tan español como gallego. Entre los de Ciudadanos el porcentaje se dispara al 80%.



No hay apenas variaciones respecto a 2012 en cuanto a la tendencia política: la izquierda agrupa al 43% y la derecha al 31%. En el centro-derecha aparece el 15% de los gallegos; un 10% en el centro;_y un 14% en el centro-izquierda. Los estremistas son residuales: el 1% desde la izquierda; o directamente es una ubicación ideológica vacía, el 0% en la extrema derecha. Por partidos, los grupos de más peso son la derecha en el PPdeG (37%), la izquierda en PSdeG (51%), En Marea (72%) y Bloque (72,5%) y el centro-derecha en Ciudadanos (34%).