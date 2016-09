Pedro Sánchez: "El PP quiere fracturar a la izquierda"

"Quedan cinco días para que se produzca el cambio en política en Galicia y Feijóo sea un mal recuerdo". Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, regresó hoy a la campaña gallega para apoyar a su candidato, Xoaquín Fernández Leiceaga, e instó a los votantes a que "sientan los colores socialistas" para levantar los números que exhiben los sondeos, que mantienen la ventaja del PPdeG de Feijóo, con probabilidad de alcanzar su tercera absoluta. Sánchez pidió a los gallegos, en un mitin en Vilagarcía con 500 simpatizantes, que no se dejen llevar por las cábalas y que se animen a votar porque "el futuro no está escrito". "Si votáis cambio, Feijóo se irá a la oposición", proclamó Sánchez, en un encuentro en el que coincidieron PSdeG y PPdeG en la misma localidad pontevedresa, los 'populares' con un acto en la Casa de la Cultura. El secretario general de los socialistas expresó: "solo el Partido Socialista puede garantizar que Galicia salga de la parálisis". Y lo apoyó distanciándose también de la fuerza que, según las encuestas, se juega el segundo puesto el próximo 25-S, En Marea, que pasó de "una suma de ideas a una suma de decepciones", dijo Sánchez. Equiparó la situación de Galicia a la de España, y expresó: "El PP quiere fracturar a la izquierda" y añadió: "no es lo mismo el Partido Popular que el Partido Socialista". Tendió la mano, de nuevo, a Podemos y Ciudadanos para levantar vetos cruzados y negociar para formar un gobierno: "contra la corrupción, las desigualdades y por un empleo digno".

Voto "progresista y desencantado"

El candidato socialista a la Xunta también llamó a la movilización para darle un giro a las previsiones de voto. "Pasó en las elecciones de junio", apuntó Leiceaga: "no está nada decidido, depende de lo que haga la gente. "Nosotros sabemos cómo hacerlo, sabemos llevar las medidas al DOG", dijo el candidato socialista, que se postuló como "la propuesta de cambio sensata". Pidió el voto a los progresistas pero también a los votantes del PPdeG "desencantados".

Guiño a Santa Rita

Ya en Ames, acompañado también por Sánchez en una comida-mitin, Leiceaga bromeó con una frase que llegó del encuentro del PPdeG también en Vilagarcía: "Dijeron que Sánchez visita Vilagarcía para encomendarse a Santa Rita; tiene gracia lo de Rita", ironizó el candidato socialista.