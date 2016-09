Leiceaga: "Al Partido Popular no le salen las cuentas"

"Al PPdeG no le salen las cuentas, se están poniendo nerviosos". El candidato socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, advirtió esta mañana en un acto sectorial sobre igualdad celebrado en A Coruña, en el que participaron 17 mujeres "socialistas y feministas", de que el Partido Popular desplegará "todas las armas" contra su partido en lo que resta de campaña. Leiceaga saca pecho y,situando a Feijóo como el principal rival a batir en esta carrera hacia el 25-S, pilla el tono de pugna política, erigiéndose como protagonista de la izquierda de cara a un posible gobierno del cambio y asegura: "somos su problema". "Están rebuscando en las palabras de unos y otros para buscar lío donde no lo hay", dijo el candidato socialista, y alertó, apostando por el apoyo de sus votantes: "van a intentar hacernos desaparecer de la campaña". Si bien En Marea se sitúa, según los datos que van trascendiendo en esta campaña, en buena posición; de hecho una de las incógnitas de cara al 25-S es qué fuerza sacará más escaños en la comunidad, disputándose el segundo y el tercer puestos si se confirma la ventaja del PPdeG que apuntan las encuestas, Leiceaga expresó esta mañana que el apoyo al PSdeG "está creciendo". "Lo que no puede controlar el PP es el voto de todos nosotros, de la ilusión y la esperanza", proclamó el candidato socialista, inmerso en el ecuador de la campaña en el baile de mensajes entre unas fuerzas y otras.

Caso Baltar

Noela Blanco, candidata del Partido Socialista por Ourense, pidió la dimisión de José Manuel Baltar, presidente de la diputación, y lamentó que las mujeres del Partido Popular no levanten la voz sobre este caso, aprovechando el acto en defensa de la igualdad de género. Leiceaga tomó el testigo y reivindicó que las mujeres tienen que hacer un esfuerzo y "pelear contra las políticas patriarcales o machistas del Partido Popular". "No debemos amparar en política, bajo ningún concepto, a personas con graves acusaciones de acoso; se trata de un tema de ejemplaridad pública e institucional", pronunció en alusión al presidente de la Diputación de Ourense.

Recuperar la ley de igualdad en el trabajo

Impulsar escuelas infantiles (de 0 a 3 años) para ayudar a conciliar "complementando lo que ya se está haciendo en muchos concellos", apuntó Leiceaga como una de las propuestas del PSdeG. Pero la principal, si tiene opción de acceder a San Caetano, será "recuperar la ley de igualdad en el trabajo". Según sus palabras, se impulsó con el Bipartito: "paralizada posteriormente", puntualizó. Para el candidato socialista es clave para promover el empleo femenino "amenazado en etapas en las que se incrementa la competitividad" y para pelear por "remuneraciones similares". También se comprometió a "impulsar la reproducción asistida en las mujeres con independencia de su inclinación sexual". "Queremos hacer efectivo este derecho para que ninguna mujer que quiera tener descendencia quede fuera por motivos económicos", prometió Leiceaga, medida para que la que no avanzó una posible cifra de presupuesto.

Jornada de sábado

Leiceaga empezó la jornada en Santiago, con un paseo por la Plaza de Abastos de Santiago. Tras el acto sectorial sobre igualdad en A Coruña: una comida-mitin en Pontevedra y el final de la jornada será en O Barco de Valdeorras.