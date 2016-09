El PPdeG pregunta por el líder del cambio

El PPdeG se pregunta cuál sería el líder en un supuesto gobierno de cambio tras el 25-S y PSdeG, En Marea y BNG disparan contra Núñez Feijóo por "ausentarse" en el debate en clave autonómica y nacional celebrado esta mañana en la Ser, emitido desde Santiago de Compostela para todo el país. Pedro Puy, en representación del Partido Popular, preguntó a las demás fuerzas cuál lideraría un gobierno alternativo; incluso en la ronda final de intervenciones, en la que la periodista Pepa Bueno pidió a los participantes que formularan una pregunta cada uno de ellos a uno de sus rivales, Puy no especificó a cuál: "que responda el que considere".

La definición del "candidato consensuado" fue una idea recurrente por parte de Puy y las demás fuerzas cargaron contra el rival ausente, pidiendo explicaciones al portavoz popular en el encuentro. El candidato socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, apuntó que Feijóo quiere "proteger su imagen en España" porque no descarta una carrera en la política nacional; Luis Villares, candidato de En Marea instó a la audiencia a preguntarse "qué esconde y qué silencios tapa" Feijóo con su ausencia. Para Ana Pontón, del BNG, el candidato 'popular' no acude porque considera "que perdió el debate de la TVG". "Feijóo es muy bueno en la propaganda; también en paro, desigualdad o precariedad", dijo la candidata nacionalista, que lanzó al representante del PPdeG: "¿o quizás tengamos que interpretar su presencia aquí en clave sucesoria, como el posible sucesor de Feijóo?". Puy negó, posteriormente, la idea lanzada al aire por Pontón: "no tenemos ningún motivo para sucederlo".

Leiceaga abogó por ponerse "de acuerdo", postulándose como "principal partido de a oposición, con el apoyo de otras fuerzas de izquierda", como se ha hecho otras veces en Galicia. "Somos la garantía del cambio, como ya ha ocurrido con Laxe y Touriño; el presidente debe ser socialista, por experiencia, confianza y estabilidad; gobernamos en 100 ayuntamientos y tres diputaciones", argumentó el candidato del PSdeG. El candidato de En Marea, que se mostró muy crítico con los ocho años de Gobierno del PPdeG, expresó que tiene claro quiénes son "amigos" y quiénes "enemigos", para asegurar "un proyecto alternativo a Feijóo". "Somos gente honesta, sensata, enemigos de las políticas antisociales y del sufrimiento", dijo Villares. Leiceaga apuntó que entre dos caminos, el de la desigualdad o el de las políticas sociales, "la mayoría quiere el segundo". Los tres se mostraron dispuestos a "explorar todas las vías" hablando de "gobierno compartido" y apuntaron contra "un candidato de plasma, al que no le gusta estar en el debate". Puy puso en duda la posibilidad de articular un gobierno estable cuando la oposición no es capaz de "designar a un candidato único" para un cara a cara con Feijóo.

Transparencia y corrupción

Puy destacó en el debate las medidas tomadas por la Xunta para combatir la corrupción, "con el refuerzo de ciertas instituciones, como el Consello de Contas, para dotarlas de más instrumentos en este sentido". Leiceaga lanzó su propuesta de crear una oficina antifraude. Villares puso de ejemplo a los gobiernos municipales de las mareas en Galicia como la garantía de regeneración institucional. Pontón criticó la "financiación en B" del Partido Popular, y también "su lucha contra la corrupción en B", citando "las tres B: Barberá, Bárcenas y Baltar". Los tres partidos cargaron contra Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense. Puy defendió "la presunción de inocencia" y apuntó que este tipo de acusaciones son "uno de los motivos de la degeneración de la clase política", refiriéndose a respetar las garantías procesales. Leiceaga apuntó que Feijóo "necesita los votos de Baltar" y Ana Pontón abrió otra puerta, sin respuesta: "¿qué sabe Baltar para que Feijóo no lo aparte del partido?".

Economía y soberanía

"Somos, junto a Canarias, las dos únicas autonomías que no tienen intervenidas las cuentas", apuntó Puy para defender los años de Gobierno del PPdeG. En la parte social, destacó la aprobación de la agenda social única de Galicia, para aplicación de servicios. PSdeG, En Marea y BNG incidieron en "el deterioro" de la sanidad. Leiceaga quiso lanzar a Feijóo la cuestión de los emigrantes retornados "sin acceso a la sanidad pública". Villares también sacó el tema de la medicación para los enfermos de hepatitis C. Puy apuntó que están "todos atendidos"; Leiceaga y Villares lo pusieron en duda. Pontón indicó que se incrementó la pobreza en Galicia "un 20%".

En cuanto al autogobierno, PSdeG y En Marea reivindicaron un proyecto autonomista "a partir del marco competencial actual", apostando por ampliar competencias dentro de dicho marco. Pusieron el ejemplo de un traje que hay que completar, porque todavía hay margen. Pontón apuntó que el BNG "cree en el autogobierno".