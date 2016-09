Carlos López Crespo eclipsa Núñez Feijóo en su mitin de Riveira: "¿Dónde coño está la corrupción en el PP?"

Un candidato de la lista provincial de A Coruña del PP, Carlos López Crespo, que acaba de dejar la Alcaldía de Outes tras más de 20 años, ha reivindicado la "honradez" de su partido y, en un animado mitin en Ribeira, en el que los asistentes le han aplaudido de forma encendida, ha centrado parte de su intervención en teorizar sobre la "violencia de género" en política, una práctica que ha ligado con "socialistas, nacionalistas y mareantes" por juntarse para evitar que gobiernen los populares.



En una campaña que para el PP ha arrancado marcada por la causa contra Rita Barberá y antes de que llegase su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, López Crespo ha subido este jueves al escenario y, tras defender la gestión de su partido, ha proclamado que en el PP "se puede hablar de la corrupción" porque los populares están "absolutamente en contra" de la misma.



A modo de ejemplo, ha repasado todos los alcaldes de la zona que militan en el PP, como el propio regidor de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, quien también intervino en el mitin. "*Dónde coño está la corrupción?", ha preguntado, para añadir: "Gestionamos muchos millones de pesetas, de euros y no se nos quedó nada en el bolsillo. Tenemos hijos en el paro, no hay nepotismo ni amiguismo, no hay corrupción en el entorno de Feijóo porque no la permite, la persigue", ha sentenciado.



Insatisfecho aún con su reflexión sobre la corrupción, que también rechazó Ruiz Rivas con contundencia, el exalcalde de Outes ha pasado a atacar con dureza a los rivales políticos del PP --"socialistas, nacionalistas y mareantes"--, a los que ha acusado "no hablarse entre sí" y de enfrentarse e insultarse "llamándose sectarios y corruptos", pero ha alertado que después sí se "llevan de maravilla" cuando se trata de impedir que el PP gobierne.



"Esto es lo que se llama violencia de género. Porque también hay violencia de género en la política. Violencia de género político", ha hilvanado el candidato popular, antes de pasar a desarrollar su teoría, en un momento en el que Feijóo todavía no había llegado al pabellón.



DOS "GÉNEROS": EL "DE LAS PERSONAS" Y EL "POLÍTICO"

Así, ha apostado por diferenciar y ha señalado que "en las personas hay género masculino y femenino". "Y el PP está perfectamente integrado también a los nuevos géneros admitidos que son las lesbianas, los gais, los bisexuales y los intersexuales", ha añadido, antes de matizar que él habla del "género político", de los "nacionalistas, socialistas y mareantes".



"`Cuidado con ellos, no se pueden ver, saben el peligro que son el uno para el otro, pero se van a juntar!", ha advertido en alusión a la unión de las distintas formaciones para evitar que el PP gobierne. Por último, ha pedido el voto para el PP, pero, entre risas, también lo ha solicitado para él, al tiempo que ha confesado que ansía ser diputado.



"`Pido el voto para el PP y lo pido también para mí! `Tengo unas ganas de ser diputado...!", ha zanjado.