Leiceaga tiende "la mano" a un pacto progresista de cuestiones básicas en Galicia

El candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha tendido hoy "la mano" al resto de "fuerzas progresistas" que concurren a las elecciones gallegas para lograr acuerdos "sensatos y razonables".

Leiceaga ha remarcado que las propuestas de otros partidos, en alusión a En Marea y BNG, no ponen en peligro el marco de un autogobierno con el que no ha animado a romper, sino a utilizarlo "plenamente".

Preguntado por los periodistas durante una reunión informativa en A Coruña, Leiceaga se ha referido expresamente a Ciudadanos, formación con la que no ha descartado alcanzar acuerdos, aunque sí ha precisado que "se excluye a sí misma" a la hora de pactar con el PSdeG, tras lo mostrado en el pasado debate.

Así pues, el aspirante del PSdeG a presidir la Xunta ha mencionado aspectos concretos en cuestiones de tráfico, como la transferencia de competencias sobre la autopista AP-9 o de las inspecciones de trabajo o del litoral.

Precisamente, Luis Villares, candidato de En Marea a la Xunta, abría la posibilidad de un pacto entre ambos. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, el magistrado, sin mencionar la palabra pacto no descartaba la posiblidad de que en el caso de que Xoaquín Fernández Leiceaga quedase segundo la noche de las votaciones, En Marea podría "facilitar" el acceso a la presidencia del gobierno autonómico de la formación socialista.

Por su parte, Ana Pontón, candidata del BNG, ha ratificado que será la primera en "llamar" a los aspirantes de En Marea, Luís Villares, y del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, para explorar un gobierno alternativo al que preside actualmente el popular Alberto Núñez Feijóo.



Asimismo, y como ya se pronunció este miércoles durante un mitin en Bueu (Pontevedra), Pontón ha advertido de que "no" se equivocará de "enemigo" en esta campaña, después de que el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras censurase que se presente por A Coruña a pesar de ser natural de Sarria, en contraste con Villares, que lo hace por Lugo.

Leiceaga ha apuntado la importancia de reforzar el apoyo a los sectores productivos dañados durante los años de los mandatos de Alberto Núñez Feijóo y de reclamar ciertas competencias de otras Comunidades históricas.

Debate electoral

Sobre el debate televisivo ha comentado que el pacto alcanzado de antemano por los partidos participantes "no fue respetado" y fueron incluidos en el contenido bloques temáticos que no habían sido acordados.

Por ello, Leiceaga ha pedido regular "por ley" la celebración de debates durante las campañas electorales y establecer su "carácter independiente y neutral", algo para lo que sería necesario reformar el Estatuto de Galicia.

El aspirante del PSdeG ha recriminado además a Núñez Feijóo que esté "huyendo de cualquier otro debate" que no esté orientado a sus intereses, ya que el actual mandatario autonómico no participará, en un principio, en el resto de los que se celebrarán durante lo que queda de campaña.

Para Leiceaga, esto es síntoma de que Núñez Feijóo escapa "de aquellos debates que tienen una proyección pública en España" para no poner en riesgo su frágil fama de "solvencia técnica" y "gestor eficaz".

Por último, el candidato del PSdeG le ha reiterado al presidente de la Xunta su petición de celebrar un cara a cara en el que los votantes puedan medir las dos "alternativas" que ambos dirigentes encabezan en estas elecciones gallegas.