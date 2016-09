Jornaleros en la vendimia, el día de la votación

Las elecciones autonómicas del día 25, al menos en el ámbito de influencia de la Denominación de Origen Rías Baixas, coincidirá con el momento álgido del trabajo de vendimia en las viñas. Y es que recolección está lanzada desde hace días y se acelerará aún más la semana que viene.

De este modo los trabajos en las viñas alcanzarán su punto decisivo coincidiendo con el fin de semana de la cita con las urnas, cuando prácticamente todas las bodegas estarán operativas. El domingo de las votaciones se antoja una de las jornadas clave en esta campaña, tal y como apuntan diversos bodegueros y viticultores.

Entre los jornaleros contratados que ya han empezado a trabajar, como también entre aquellos que se incorporan entre hoy y el domingo a esta actividad, hay quien asegura ya que no participará en la jornada electoral.

"No voy a dejar de cobrar un día de vendimia para a ir a votar", asegura uno de los consultados, sabedor de que el 25-S será una jornada importante para el trabajo entre viñedos.

"Estoy en el paro y lo poco que voy a cobrar durante los próximos diez días por recoger la uva en un par de bodegas, trabajando jornadas de diez horas y sin descanso, me vendrá muy bien para seguir adelante una temporada; no voy a perder esta oportunidad, así que esta vez no votaré", explica otro de los consultados.

Ni que decir tiene que esta circunstancia no deja de preocupar en algunos partidos políticos, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte abstención registrada ya en comicios anteriores en municipios o comarcas tradicionalmente ligados a la vitivinicultura.

En la subzona más importante de Rías Baixas, la de O Salnés, la abstención rondó el 26% en las elecciones autonómicas de 2009 y se elevó hasta los 31.642 electores (el 35%) en la cita con las urnas de 2012. Los anteriores comicios gallegos se desarrollaron cuando ya no había vendimia, como sucedió con las de 2009, celebradas el 1 de marzo; o bien cuando la recolección ya estaba superada, el 21 de octubre de 2012.

Entre los municipios tradicionalmente ligados al mundo del vino en esta comarca, y consecuentemente volcados con la actual vendimia, puede citarse a Cambados, con una abstención del 29% hace cuatro años; Meaño, donde se elevó al 35%; Meis, con el 30%; Ribadumia, donde se situó en el 27%; y Vilagarcía con diez puntos más.