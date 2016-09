Feijóo recrimina que se "politice" su futura paternidad

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado polemizar sobre el papel de su vida privada en la campaña, si bien ha considerado "lamentable" que se busque "politizar" su paternidad --esta semana se hizo público que tendrá un hijo en febrero-- y que forme parte "del discurso" de sus oradores rivales en sus actos políticos.

Aunque no ha dado nombres, el dirigente de Anova Xosé Manuel Beiras, en uno de sus muchos ataques al candidato popular, aludió a Feijóo como "ese falsario que ahora juega a formar una familia como si se tratase de un juguete más". A Beiras que Feijóo vaya a ser padre le ha recordado al libro de Castelao 'Os vellos non deben de namorarse'.

Feijóo este jueves ha pedido a los periodistas que le permitan mantener su vida privada al margen de sus responsabilidades públicas.

"No creo que vaya a caer en un error en el que no caí en ocho años de presidente; sé que hay gente que quiere politizar este asunto, pero simplemente me parece lamentable; que esto forme parte del discurso de oradores en mítines de partidos que se dicen democráticos en Galicia me parece lamentable", ha zanjado.