El PP tratará de evitar que las elecciones sean en Navidad

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado que tomará "medidas" para evitar que unas eventuales terceras elecciones caigan en 25 de diciembre, día de Navidad.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, se ha mostrado convencido de que no habrá terceros comicios porque la situación se va a desbloquear al preguntársele si acortarán la campaña para avanzar las elecciones una semana.

"Si no, tomaremos medidas porque evidentemente no nos parece una fecha razonable", ha manifestado Hernando.

Ha avisado del ridículo que supondría celebrar unas terceras elecciones: "Yo estoy en que no puede haber elecciones; es que no podemos hacer ese ridículo, aunque le puede ir bien eso al PP".

Según ha dicho, el PP no tiene miedo a unos nuevos comicios porque ha hecho lo correcto, ya que ha "ofrecido acuerdos para que no los hubiera y tendido la mano a la gente para que no hubiera una legislatura frustrada otra vez".

Hernando ha calificado la undécima legislatura de desastre y teatrillo: "La gente ha tomado más manía a los políticos. Antes, a los clásicos, pero ahora ya incluye a C's".

Sánchez, "enrocado"

El portavoz popular ha considerado que el PSOE está enrocado: "Hay unos señores que están enrocados por otras cuestiones que poco tienen que ver con el programa electoral ni sus compromisos con los electores, ni tan siquiera con el interés del país".

Ha argumentado que la corrupción "no se puede utilizar como mantra para bloquear el país", y ha añadido que han impulsado con C's el paquete legislativo más severo para combatirla.

También se ha mostrado favorable a "revisar" la reforma laboral aprobada en 2012 porque en aquel momento había una situación de crisis y ahora hay crecimiento y creación de empleo, ha defendido.