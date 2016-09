El PSOE ve ´imposible´ un acuerdo de izquierdas

El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, ha afirmado este jueves que está "convencido" de que habrá una reunión del Comité Federal, el máximo órgano del partido entre Congresos, pero también lo está de que no cambiará el 'no' de los socialistas a una investidura de Mariano Rajoy.

"No me pongo en ese escenario porque me parece inconcebible, no veo que mayoritariamente los dirigentes del PSOE vayan a permitir que el hombre de los SMS a Bárcenas siga siendo presidente del Gobierno", ha dicho recordando los mensajes de apoyo de Rajoy al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, cuando ya se sabía que tenía cuentas millonarias en Suiza.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Hernando ha reconocido que cualquier dirigente socialista tiene derecho a pedir que se convoque el Comité Federal si desea que se discuta un cambio de posición. El Comité, ha recordado, puede convocarlo la dirección, o un número de miembros del propio órgano. En todo caso, ha recordado que éste se reúne con frecuencia y que en el PSOE no falta debate.

Sin embargo, ha insistido en que el PSOE no caerá en la "comisión por omisión" de facilitar a Rajoy la investidura. Es más, se ha preguntado si se puede tener un presidente del Gobierno "hipotecado" por una comisión de investigación parlamentaria que podría declararle "culpable político" de la financiación irregular de su partido "¿Qué harán entonces PP y Ciudadanos? ¿Decirle que se vaya a casa? ¿Se iría Rajoy a casa?", ha dicho.

"Nosotros no vamos a cambiar de opinión, tendrán que ser otros o el PP tendrá que buscar en otros caladeros", ha zanjado el portavoz socialista, que ha destacado la relevancia política de que por primera vez un presidente del Gobierno en funciones vaya a fracasar en la investidura.

No obstante, también ha dejado claro que "sigue siendo el tiempo de Mariano Rajoy", dado que él ha afirmado que piensa seguir intentándolo. A su juicio y, visto el discurso sin "punch político" que hizo Rajoy, el líder 'popular' es "uno de los pocos españoles que ir a terceras elecciones".

Un acuerdo de izquierdas, "imposible"

Preguntado si el PSOE descarta intentar formar gobierno en el plazo de dos meses que resta hasta que tengan que convocarse nuevos comicios, ha respondido que es "muy difícil, es imposible", porque Podemos y Ciudadanos se excluyen mutuamente.

Es más, ha recordado que los socialistas intentaron esta vía "hasta la extenuación" en la pasada legislatura, con cifras "más favorable que ahora", pero que "no fue posible y ahora esas cifras no dan". "Desde luego no es nuestro momento, no lo es", ha añadido.

Preguntado por la probabilidad de distintos escenarios una vez que Rajoy pierda la segunda votación prevista para el viernes, ha empezado por decir que una abstención del PSOE es "absolutamente descartable" y no tiene "ninguna posibilidad" porque haría a su partido "cómplice de las políticas de Mariano Rajoy".

En cambio sí considera una posibilidad que el PP pacte con el PNV, porque este partido ha llegado a acuerdos con la izquierda y con la derecha, a pesar de que Rajoy "ayer dinamitó varios puentes con los nacionalistas vascos". Hernando ha admitido que el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, también estuvo "beligerante" pero lo ha achacado a la campaña vasca.

No apoyarían a otro candidato del PP

El socialista tampoco descarta que el PP termine por cambiar de candidato, pero ha recordado que el Comité Federal rechazó apoyar a cualquier candidato del PP. "Rajoy no me parece la persona más adecuada pero no estoy diciendo que a otro candidato sí lo votaríamos, porque lo que tendría que hacer es cambiar de partido y de programa", ha avisado.

Hernando tampoco ve posible un acuerdo PSOE-Unidos Podemos-Ciudadanos y, en cuanto a la posibilidad de unas terceras elecciones, ha asegurado que no las quiere, como tampoco quería las segundas.