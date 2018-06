José Miguel Aparicio: "El verdadero problema no está en el diésel, sino en los vehículos antiguos"

José Miguel Aparicio (Madrid, 1973) cogió las riendas de la primera marca premium del mercado español el pasado enero con la tranquilidad que da su dilatada experiencia en el sector de automoción. Asegura que Audi está preparada para los cambios que se avecinan en materia de restricción de emisiones, conducción autónoma, conectividad y nuevos hábitos de consumo, como el car-sharing. El pasado jueves participó en Vigo en la presentación de las nuevas instalaciones del concesionario Percar en la avenida de Madrid, un "referente" para la marca alemana.

- ¿Qué representa Galicia para la marca Audi?

-En Galicia somos líderes desde hace mucho tiempo. Estamos en torno a un 30% de cuota de mercado. Y Galicia representa un 5% del mercado nacional. Nuestra representación aquí ha sido históricamente muy fuerte. Dentro de las marcas premium hemos tenido un papel muy importante. Y nuestros operadores lo han hecho bien. Hay un gran nivel de instalaciones, de profesionalidad? y dentro de la red española, la gallega destaca especialmente.

- ¿Y Vigo?

-Vigo es uno de los polos importantes en Galicia y estas instalaciones [Percar] representan un gran esfuerzo de nuestro socio, el grupo Pérez Rumbao. Están en una zona emblemática, con los mejores accesos, muchísimos metros cuadrados... Son instalaciones innovadoras, digitalizadas en algunos aspectos. La verdad es que estamos muy orgullosos.

- A la hora de comprar un coche, Internet tiene cada vez más peso, ¿tienen futuro los concesionarios?

-Tenemos claro que el proceso de compra a futuro será mixto. No en el sentido de que unos clientes compren por vía digital y otros a través de tiendas físicas, sino que en el viaje del cliente hacia el producto habrá etapas digitales y físicas. En Audi apostamos 100% por la distribución a través de los concesionarios. Pero pensamos que si bien el concesionario es imprescindible para hacer una prueba dinámica o tener una experiencia de marca, una tasación, una oferta de financiación y una tranquilidad en la postventa, también creemos que la parte digital es fundamental para dar información, para configurar los coches, para que los clientes tengan acceso a la marca de una manera fácil. Por eso estamos digitalizando muchas de las etapas del viaje del cliente. En nuestra web se puede solicitar una prueba dinámica, pedir información, dar una paga y señal? pero siempre conectado al concesionario.

- Buscan convertir la visita en experiencia.

-Buscamos convertir las visitas en experiencias introduciendo realidad virtual, una percepción premium de lo que significa la marca? Pero por mucho que nos digitalicemos, es importante que el cliente le ponga cara a la marca Audi en Vigo, A Coruña? en todas partes.

- ¿Perciben un castigo al diésel?

-No tanto en el segmento premium. Creo que hay una sensibilización ecológica creciente. Pero desde mi punto de vista no se hace justicia con el diésel. El diésel recibe la herencia de todo lo que se ha escrito y de las alertas producidas por los programas de calidad del aire de las grandes ciudades. Pero un vehículo diésel hoy emite un 15% menos de CO2 que un gasolina; y un Euro6 diésel emite apenas un 0,2% más de NOx que un Euro6 de gasolina. Pero un diésel Euro4 emite tres veces más NOx que un diésel Euro6. El verdadero problema no está en el diésel, sino en los coches antiguos. El primer TDI de Audi se hizo en el año 89. Hoy un diésel consume menos de la décima parte. Se ha producido una mejora tecnológica impresionante.

- En lo referente a coches ecológicos, ¿en qué está trabajando Audi? Están a punto de sacar al mercado su primer eléctrico, el e-tron Quattro.

-Tenemos muchas cosas en términos de energías limpias. Tenemos el A3 y el Q7 como e-tron, híbridos enchufables, y luego tenemos una oferta GNC, de gas natural comprimido, en A3, A4 y A5; para mí la mejor alternativa hoy, porque tiene por una parte la etiqueta Eco y por otra es un híbrido bifuel, que funciona tanto con gas como con gasolina, con una autonomía extendida? El GNC emite un 25% menos de CO2 y no emite NOx ni partículas. Y luego estamos incorporando sistemas de hibridación leve en todos nuestros vehículos: A6, A7 y A8. Y por último nuestra estrella, el e-tron Quattro, que empezará a comercializarse en enero en España y del que ya estamos haciendo reservas. Es nuestro primer eléctrico, con 400 kilómetros de autonomía, 500 CV, todas las prestaciones de un SUV grande? Cambiará las reglas de juego de los eléctricos. Tras el e-tron Quattro, cada año lanzaremos un eléctrico puro.

- ¿Cree que hay que incentivar más la compra de este tipo de coches?

-La introducción de la tecnología eléctrica demanda ayudas, porque hay un gap de precio importante con los vehículos de combustión. La infraestructura de recarga también exige inversiones. Pero creo que según se produzca un ajuste en el precio de las baterías, las ayudas serán menos necesarias. Cuando se produce un cambio tecnológico hay siempre una cierta reticencia. Hoy la población está preparada para los vehículos eléctricos, pero la tecnología todavía no.

- ¿Cómo va la carrera por el coche autónomo?

-Por un lado están los sistemas electrónicos de ayuda la conducción -Audi tiene hasta 25 sistemas diferentes en sus modelos- y luego está el desarrollo de la conducción autónoma en sí misma. Hay cinco niveles de autonomía y el A8 vendrá preparado para un nivel de conducción autónoma 3, que implica que a bajas velocidades y en determinadas situaciones el coche conducirá de forma totalmente autónoma. Estamos invirtiendo mucho dinero. Desde 2010 hemos lanzado coches que se pilotan solos y aquí en España estamos trabajando con la DGT en materia de legislación.

- ¿Para cuándo un nivel 4?

-Hemos presentado un prototipo de nivel 4, un concept-car, y otro de nivel 5, lo que pasa es que en Audi no vamos a anteponer la tecnología a la seguridad. La conducción autónoma tiene que ser aplicable en cualquier situación, como en el caso de una nevada y entornos diferentes. La introducción tiene que ser prudente. Desde el punto de vista tecnológico, en Audi estamos listos. Pero aún quedan unos cuantos años para ver coches totalmente autónomos por la calle.