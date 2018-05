Rajoy apela a una gran reforma del sistema público de pensiones para atar su viabilidad

En tiempos de notorias discrepancias políticas, el consenso del que ha hecho gala el Círculo de Empresarios de Galicia en los últimos meses destacaba ayer todavía más. Sobre todo por el invitado de honor a la apertura de su asamblea general, Mariano Rajoy, centro de las miradas por el enésimo órdago lanzado por el independentismo catalán respecto a la configuración del nuevo Govern. Porque su discurso, en el que no ahorró en piropos a la gestión económica de la Xunta o de los ayuntamientos -dirigido en persona a Abel Caballero, regidor vigués y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias-, estuvo sembrado de recados y críticas: a Quim Torra, al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero e incluso -y a la manera en que lo hace Rajoy- al propio Donald Trump. Aunque pidió "el acuerdo con las otras fuerzas políticas" para acometer la que, dijo, es "la principal reforma en la que tenemos que trabajar, la del sistema de pensiones".

Emplazó el máximo mandatario español a afrontar esta tarea pese a haber aparcado la columna vertebral de la reforma de 2013 (el factor de sostenibilidad, que vincula las prestaciones a la esperanza de vida) para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Tenemos un sistema de pensiones magnífico, pero debemos trabajar para garantizar su futuro". Cuatro de cada diez euros del presupuesto de gastos del Estado se destinan ya a pagar a los pensionistas. Ni la reforma de 2011 (que alargó a los 67 años la edad de jubilación) ni la de 2013 (aprobada con la mayoría absoluta de los populares) cosecharon el consenso. "Con medidas necesarias -recordó tras aludir, sin citarlo, a su predecesor en Moncloa- supimos dar la vuelta a la situación. No esquivamos decisiones que no fueron fáciles, cómodas, entendidas y agradables". Porque, agregó, "la crisis no fue fruto del azar, sino resultado de políticas económicas equivocadas".

Riesgos

Aunque para los expertos la previsión de crecer un 2,7% este año es factible - "las perspectivas son favorables"-, Mariano Rajoy aludió a tres factores de riesgo principales que pueden dar al traste con los objetivos. Dos de ellos son externos: la subida del petróleo "por lo acontecido en Irán" y las "tensiones comerciales". Trump ha suspendido temporalmente los aranceles que había anunciado contra China, pero con el inquilino de la Casa Blanca la amenaza es palmaria. "El comercio reporta crecimiento y bienestar, y la libertad nos hace mejores y más prósperos". En cuanto a los riesgos dentro de España, reservó casi toda la munición para la crisis catalana. "Lo que ocurre en Cataluña no nos ayuda".

Sí apeló Rajoy a un "diálogo" con el nuevo presidente de la Generalitat, que ha incluido dos presos (Lluís Puig y Toni Comín) en su equipo de Gobierno. Por eso pidió un interlocutor "capaz de dialogar en serio" y con "voluntad". "Tiene que ser un gobierno viable, no inviable, y tiene que cumplir la ley. Las normas son las reglas de juego, lo que ordena la vida en sociedad", enfatizó. "El Gobierno pondrá de su parte todo lo que esté en su mano", pero con los tres requisitos previos. Viable, sometido a la ley y con voluntad negociadora para "recuperar la normalidad institucional, económica y social" en Cataluña.

Antes de la intervención del presidente del Gobierno el líder saliente del Círculo de Empresarios, Juan Güell, echó mano de la diplomacia para aplaudir a Rajoy su gestión del procés, pero también para reiterar que la filosofía de la institución es la de disentir con las decisiones políticas cuando sea necesario. "No nos gusta quejarnos [del alargamiento de trámites burocráticos] ni de retrasos en obras de infraestructuras, pero tenemos que hacerlo", expuso. "El bien común ha de ser la seña de identidad de las empresas y el principal objetivo de la política. Habrá decisiones que nos gusten o no, pero la discrepancia también nos refuerza", concluyó. Un talante, el de Güell, que tendrá continuidad en el Círculo con la nueva presidenta, Patricia García, que reclamó ante los principales poderes públicos de España "un entorno político estable, infraestructuras y capital humano formado" para ser capaces de competir.