Sin miedo (aún) a la nueva ITV

Los conductores gallegos que tuvieron su cita con el taller se enfrentaron a unas nuevas ITV que amenazan con disparar los suspensos cuando den el "estirón". Será a partir de septiembre cuando ponga coto a las manipulaciones en las emisiones contaminantes y en 2019, cuando detectará fallos en airbags o trucajes en el cuentakilómetros.

Las nuevas ITV ya están aquí. Las estaciones de inspección de vehículos estrenaron ayer la normativa que transformará estos exámenes a base de unos cambios que se esparcirán a lo largo de los próximos meses y que traerán consigo un endurecimientos de los controles del vehículo que amenaza con disparar el número de unos suspensos que en Galicia suponen el 26,3% del total, el segundo porcentaje más elevado de todo el país, tras Asturias.

A falta de que llegue un mes de septiembre en el que los vehículos Euro 5 y Euro 6 (aquellos posteriores a 2011) verán como se estrecha el cerco sobre sus sistemas de emisiones contaminantes, los conductores que acudieron hoy a su cita con la ITV aprovecharon una ventana de oportunidad que trae consigo la medida. "No noté nada que fuese distinto a lo del año pasado", comenta María. De momento los conductores llamados a revisión pueden esquivar la parte más amarga de la reforma, pero beneficiarse de las contadas concesiones que ofrece. Entre ellas la de adelantar la cita con la revisión hasta realizarla un mes antes de la fecha de vencimiento sin que esto suponga una modificación en su fecha de renovación. Una opción que ya estrenó Jose Carlos. "Adelanté la cita dos semanas más o menos porque me voy a trabajar fuera", comenta este conductor que ha pasado la prueba a la primera y que no verá modificada la fecha de su próxima cita con la ITV.

Uno de los objetivos sobre los que gira la reforma es borrar las fronteras en el mapa de la ITV en la Unión Europea. Es por ello que ya desde hoy queda suprimido el requisito que obliga a que un país importado de un país del bloque comunitario tenga que volver a pasar la ITV nada más traspasar a un nuevo país.

Aunque el endurecimiento de las inspecciones no sea inmediato, aquellos conductores cuyos vehículos no superen la ITV a la primera tienen la posibilidad de pedir una segunda oportunidad en una estación diferente, que será la encargada de dictaminar si persisten los fallos detectados. A esta segunda oportunidad no tendrá que enfrentarse Hermindo, que superó el examen a la primera. "Los cambios más importantes aún están por llegar", comenta este dueño de un taller de vehículos que ha palpado de cerca el temor de los conductores a las nuevas ITV. "En las últimas semanas vinieron al taller muchos clientes preocupados por cómo les afectará la reforma de las ITV".

Al margen de los cambios con calado limitado que acaban de entrar en vigor, son las nuevas medidas que llegarán a partir de septiembre el principal foco de alerta entre los conductores. La principal será la lectura del OBD -el sistema de diagnóstico a bordo- a través de unos dispositivos que controlarán el sistema de emisiones contaminantes de los vehículos Euro 5 y Euro 6 para detectar posibles manipulaciones. Estas ya se pueden realizar de forma opcional ahora, aunque sus resultados solo son informativos y en ningún caso motivo de suspenso, pero que a partir del día 10 de septiembre podrán saldarse ya con un suspenso.

El escándalo de la manipulación de las emisiones de Volkswagen colea aún a día de hoy tras la publicación de unos correos electrónicos que vendrían a demostrar que ya en 2010 Fiat-Chrysler auspiciaba entre sus proveedores un sistema que permitiese alterar los registros de emisiones si el vehículo detectaba que estaba siendo sometido a una inspección. "Los diésel lo van a tener muy crudo", señala José. "Tengo la sensación de que lo que buscan es sacar de circulación a todos aquellos coches que tengan más de cinco años de antigüedad", añade.

El control a las manipulaciones no queda solo en los registros de emisiones contaminaciones. Con la implantación de la nueva normativa se estrechará el cerco sobre las manipulaciones en el cuentakilómetros. Una situación en la que se encuentran casi dos millones de vehículos en toda España -así lo cifra un informe encargado por el Grupo Autónomo Nacional de Vendedores de Automóviles, Camiones y Motocicletas (Ganvam)- y que hace que vehículo parezca más atractivo para la venta de segunda mano de lo que realmente es.

La implantación estos controles más severos no tienen todavía una fecha marcada en el calendario. Su puesta en marcha está supeditada a la publicación del nuevo Manual de las ITV, del que se conoce que saldrá a la luz a lo largo del año 2019, pero no el trimestre y, menos aún, el mes. Los controles de los cuentakilómetros irán acompañados, además, de unos exámenes más exigentes de los sistemas antibloqueo de frenos y de control de estabilidad, de los airbag, de los sistemas de alumbrado y señalización y de los pretensores de los cinturones de seguridad.





