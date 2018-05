Alberto Zalvide: "No existe sobre la mesa ningún tipo de planteamiento de modificar las tarifas"

El próximo 20 de mayo es una fecha marcada en rojo en el calendario de buena parte de los conductores gallegos. Es el día en el que entra en vigor la nueva normativa de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), con unos controles adicionales que, según aseguran los responsables de talleres, elevarán el número de suspensos. Alberto Zalvide es adjunto a la dirección general de SyC-Applus, la operadora de las estaciones de ITV en Galicia.

-¿A qué novedades se van a enfrentar los conductores que decidan pasar la ITV a partir del 20 de mayo?

-Son varias cosas las que cambiarán ya de manera inmediata. Ahora si un conductor tiene cita para el día 20 de mayo, por poner un ejemplo, y decide pasar la inspección el día 15, se toma esta última fecha como referencia para el cálculo de la próxima cita. A partir de ahora se empezará a tomar como base el día 20, para dar más flexibilidad. Además, ahora habrá libertad de elección de ITV tanto para la primera como también para la segunda inspección y será requisito imprescindible para pasar la inspección el contar con seguro obligatorio. En cuanto a la frecuencia de inspección, esta solo cambiará para los tractores agrícolas de más de 40 kilómetros por hora, que van a tener una frecuencia más restrictiva, y para los vehículos de alquiler sin conductor, que pasan a tener la misma frecuencia que el resto de turismos.

-¿Cuál será el calendario para la implantación de los nuevos controles de emisiones contaminantes?

-La lectura mediante el OBD[diagnóstico de a bordo] para la inspección de emisiones contaminantes entra en vigor el día 20 de mayo, pero solo será obligatorio a partir del 10 de septiembre y solo para vehículos muy determinados, como son los Euro 5 y Euro 6 [todos aquellos registrados desde enero del 2011].

-¿Cuándo serán las nuevas revisiones los elementos de seguridad como el airbag o el ABS?

-Entrarán en funcionamiento con el nuevo manual de ITV, que se hará público a lo largo de 2019, pero. Hasta que no esté desarrollado no sabemos ni fecha de ejecución ni tampoco a qué tipo de vehículos afectará.

-¿Se publicará durante el primer trimestre del 2019?

--Es algo que no tiene una fecha fija. Lo único que es seguro es que se tiene que dar a conocer a lo largo del próximo año.

-Los talleres alertan de un incremento del número de suspensos , lo que agravará la situación en Galicia, que es la segunda comunidad con menos aprobados. ¿Qué opina sobre este punto?

--No estoy de acuerdo, porque el índice de rechazo es algo que depende de otras muchas variables. En todo caso, hablamos de un proceso de inspección que vamos a comenzar en septiembre, del que no conocemos datos y no tenemos registros históricos. Es pronto para aventurarse a decir si va a variar o no el índice de rechazo hasta que, a partir de septiembre, se comiencen a realizar estas pruebas y conozcamos cuáles son sus resultados.

-¿No barajan un aumento de las visitas al taller por parte de los conductores tanto para prevenir como para corregir posibles fallos?

-No sabría decirte. El proceso de inspección es algo que se tiene que actualizar conforme pasa el tiempo y en línea con la evolución de las nuevas tecnologías de los vehículos.

-Las estaciones tendrán que llevar a cabo inversiones y más tiempo por revisión. ¿Se elevarán las tarifas?

-Nada de eso. No existe ningún tipo de planteamiento de modificar las tarifas encima de la mesa.