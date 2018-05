El 80% de los empleados del sector financiero se siente inseguro en su puesto de trabajo y hasta el 91% no cree que el clima vaya a mejorar en los próximos años. Así se desprende de la encuesta elaborada por el sindicato FINE, que revela que la gran mayoría de empleados no se encuentra seguro en su trabajo, no se siente respetado ni valorado ni por los ciudadanos ni por sus superiores y tampoco cree que el clima laboral vaya a mejorar.