El Círculo de Empresarios de Galicia apoya a Escotet y alaba su "valentía"

Ya durante la entrega de la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia el pasado noviembre, su presidente, Juan Güell, ligaba la complicada trayectoria del organismo en los últimos años y la del homenajeado, Juan Carlos Escotet, del que dijo que conocía como pocos lo que significaba "luchar, avanzar y crecer". El Círculo repite ahora las alabanzas, en plena crisis de Banesco en Venezuela, después de que el Gobierno chavista encarcelara a 11 de sus directivos y decidiese intervenir la entidad durante 90 días por el supuesto delito de manipulación del valor de la moneda. Con su decisión de abandonar temporalmente la presidencia de Abanca y trasladarse a su país de origen "para apoyar a tus equipos e intentar resolver el problema", los empresarios aseguran que Escotet está dando "muestras de una gran valentía y saber estar", según recoge la carta enviada por el propio Güell al banquero hace un par de días.

Es una misiva de apoyo y, a la vez, de críticas a las decisiones del Gobierno de Nicolás Maduro contra Banesco en concreto y, en general, hacia la economía. Güell, como desveló ayer el Círculo de Empresarios, apela a la necesidad de seguridad jurídica para el desarrollo económico y el bienestar social. "Desde hace años venimos siguiendo con creciente preocupación los acontecimientos de Venezuela", afirma.

"Lamentablemente, no es la primera vez que determinados regímenes políticos intentan cercenar la economía de mercado -añade-, y señalan el mundo de la empresa como un enemigo a batir". Defiende Güell la importancia del "arraigo" de las empresas y los empresarios a su tierra "para la creación de riqueza, sin que ello menoscabe el desarrollo y expansión empresariales a otros países. "Confío en que esta pesadilla no se prolongue demasiado -finaliza- y que, pese a las dificultades, todo acabe bien".

Dos de los 11 directivos de Banesco detenidos tienen origen español -Óscar Doval, presidente ejecutivo, de Galicia- y recibieron en las últimas horas la visita del embajador de España en el país. "No han comparecido ante un juez, está cerrado el juzgado y esta es la principal preocupación que han expresado pues no han podido declarar ni exponer sus puntos de vista", apuntó Jesús Silva en declaraciones a la agencia Efe. Está bien de ánimo, en buen estado de salud y "han sido bien tratados en prisión", algo que se había puesto en duda estos últimos días. "Han explicado que tienen la conciencia muy tranquila -remarcó- porque consideran que no han cometido ningún delito".