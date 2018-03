Toys 'R' Us esbozará sus planes de futuro este martes ante los sindicatos

El inicio de la liquidación de su negocio en Estados Unidos ha sumido en la incertidumbre a los 1.600 trabajadores con los que cuenta en España, de los cuales unos 80 están en Galicia, y los sindicatos han acelerado los plazos para convocar una reunión intercentros. El encuentro está convocado para la mañana del próximo martes y en ella se valorarán todos los escenarios que afronta la compañía en España. Para entonces esperan conocer las perspectivas que maneja la dirección de la empresa y por cuál de las dos alternativa se inclina. Si por el mantenimiento de la actividad bajo la misma marca o una venta de sus inventarios y establecimientos a otra.

La distribuidora de juguetes estadounidense se encuentra en una ronda de contactos para conocer si hay interés o no por parte de otros grupos, pero no todavía no ha decidido qué camino seguirá en el futuro. Una situación similar a la que atraviesa en Portugal, pero que se aleja de lo que ocurre en países como Canadá, en donde, según reveló su propio consejero delegado, David Brandon, ya les habría sido revelado el interés de otra compañía por hacerse con sus activos.

Los tres establecimientos de Toys 'R' Us en suelo gallego (que se distribuyen en Vigo, A Coruña y Lugo) cuentan con unos 80 trabajadores en plantilla que, por el momento, operan con normalidad a la espera de recibir algún tipo de información oficial sobre los planes de futuro que maneja la empresa.