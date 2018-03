Los indignados del 0,25% echan un pulso a Moncloa

El pulso de los pensionistas para lograr que la subida en sus pensiones supere el 0,25% afronta hoy una nueva cita. Los perceptores de estas prestaciones se han rebelado contra una subida que consideran insuficiente por no asegurarles el mantenimiento de poder adquisitivo. Pero este sábado la cita aspira a ser masiva, o así lo anticipan los convocantes. El pleno monográfico sobre pensiones que se celebró el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados esta semana resultó una decepción: no hubo anuncios, sino declaraciones de intenciones. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se mostró dispuesto a estudiar que las pagas mínimas (que en Galicia representan el 30% del total) sí se revaloricen conforme al IPC, aunque no detalló cómo hacer una criba solo en base a los ingresos. También anticipó el alza de las pagas de viudedad hasta el 60% de la base reguladora, aunque este objetivo ya se marzó en un decreto de 2011.

"Es necesario exigir un modelo público de pensiones eficaz, eficiente y viable, algo que es incompatible con la reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo", clamaron ayer los sindicatos UGT y CC OO, que participarán en las concentraciones. Los pensionistas han hecho también un llamamiento a la participación de toda la sociedad, incluidos los más jóvenes. El colectivo pretende dar una nueva demostración de fuerza, que fuerce un cambio de rumbo en el sistema de pensiones y garantice que estas crezcan al menos lo mismo que el coste de la vida. Algo que no ocurrió el año pasado, en el que el IPC creció, de media, un 2% en España, un porcentaje que se eleva hasta el 2,1% en el caso de Galicia, frente a la subida del 0,25% en sus pensiones. Este incremento sobre sus pagas se mantendrá este año y los precios no tienen visos de dar un respiro. El servicio de estudios de Funcas vaticinan otro año con pérdidas de poder adquisitivo al preveer que los precios escalen otro 1,5%.