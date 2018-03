El juguete roto de Toys 'R' Us

Vigo alberga una de las tres tiendas de Toys ´R´ Us en suelo gallego. // José Lores

La irrupción de gigantes del comercio electrónico como Amazon y de unos dispositivos digitales que reemplazan la función de los juguetes han provocado que Toys 'R' Us, con más de 1.600 tiendas en todo el mundo, se haya declarado en bancarrota en Estados Unidos. La incertidumbre rodea a su futuro en España, donde reparte su presencia a través de 53 establecimientos, tres de ellos en Galicia, y donde se debate entre dos alternativas: continuar operando con normalidad bajo su marca como hasta ahora o, por el contrario, iniciar su proceso de venta a otra cadena.

La cadena de juguetería Toys 'R' Us se encuentra en un callejón sin salida. La pérdida de cuota de mercado por la llegada de nuevos competidores del mundo online como Amazon y el cambio de preferencias entre los más jóvenes, en el que el juguete tradicional deja paso a smartphones, tablets y consolas, ha llevado a la compañía a solicitar el inicio de liquidación de su negocio en su país de origen, Estados Unidos, y a valorar la posible venta de su red de 53 establecimientos en España. La situación afecta a los cerca de 80 trabajadores con los que cuenta en Galicia (uno en la calle Jacinto Benavente, en Vigo, otro en el Centro Comercial As Termas de Lugo y otro en A Coruña), entre los que reina la incertidumbre. "Por el momento, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para comentarnos cuáles son los planes que tienen", denuncia uno de sus empleados en su establecimiento vigués.

Los sindicatos solicitaron ayer la convocatoria de un comité intercentros -que se reunirá, previsiblemente, durante la jornada de hoy- para valorar la situación de la compañía y marcar las líneas rojas de cara a una futura negociación con la empresa. Sobre el horizonte sobresalen dos posibilidades. La primera es que, pese a cesar sus actividades en Estados Unidos, la compañía continúe operando con normalidad en España, en donde registra cuatro años en números rojos, con unas pérdidas acumuladas de 10,1 millones de euros que, en parte, quedan compensadas con los beneficios de 29,9 millones de euros del 2013.

La segunda posibilidad es que se opte por una venta en la que decida desprenderse de aquellos establecimientos que sean menos rentables o, la medida más drástica, que su filial en España siga los pasos de la compañía en Estados Unidos y cese operaciones en el país.

"Estamos trabajando, en estrecha colaboración con nuestros asesores, para alcanzar medidas que nos permitan preservar la continuidad de nuestra actividad en España, así como los intereses de nuestros colaboradores y empleados", se limita a afirmar Jean Charretteur, director general de Toys 'R' Us en España y Portugal a través de un comunicado. La situación de sus establecimientos en la Península Ibérica permanece en la incertidumbre, a diferencia de lo que ocurrirá en Asia, Alemania o Suiza, donde ya anunció sus intenciones de venta, y de Canadá, país en el que, según aseguró ayer el CEO de la compañía, David Brandon, ya cuentan con un posible comprador interesado por esta compañía de 61 años de historia encumbrada por el baby boom. Llegó a extender su presencia a lo largo de todos los continentes, pero el auge del comercio online y el cambio de preferencias de los consumidores más pequeños, que cada vez adelantan más su salto a lo digital, han precipitado su caída. "Los niños de hoy ya nacen casi pegados al móvil y les llaman menos la atención los juguetes", comenta Julia Blanco, una compradora del Toys 'R' Us que asegura que continúa comprando en el establecimiento porque "no compra por internet".