Cirus Andreu: "Los sueldos seguirán por debajo de la inflación los próximos años"

La hoja de ruta para la economía está marcada otra vez por los preocupantes riesgos políticos que la amenazaron en 2017, parte de ellos heredados este nuevo año "y que, afortunadamente, con más o menos dificultad o tiempo, no devinieron en accidentes porque se impuso el sentido", apunta Cirus Andreu. El director de Análisis y Asset Management de Banco Sabadell recuerda que el ciclo expansivo "se da por hecho" y que la pregunta ahora es "cuánto más" durará. "Hay poco espacio para que cualquier imprevisto descarrile el crecimiento", señalaba durante su intervención ayer en la jornada Perspectivas de Inversión para 2018 organizada por la entidad financiera y FARO DE VIGO, presentada por su director, Juan Carlos Da Silva, y moderada por la jefa de Economía, Lara Graña. Con las previsiones del PIB de España recién revisadas al alza entre los analistas del Sabadell -del 2,5% al 2,8% "y es probable que volvamos a elevarlas"-, la mejora del empleo sigue pendiente. Se necesita, según el también subdirector general del banco, "una reforma estructural importante para llevar la flexibilidad a todos, y no solo para los nuevos que entran en el mercado laboral". Una situación "insolidaria e insostenible". La recuperación de la actividad no se ha trasladado en la misma medida a la renta per cápita porque los sueldos fueron "uno de los factores del ajuste". Y no parece que la cosa vaya a cambiar demasiado. "Los salarios seguirán por debajo de la inflación en los próximos años", afirma.

La realidad de las retribuciones en España está estrechamente ligada a la encendida discusión sobre el futuro de las pensiones públicas, "un debate muy profundo en el que no solo deberían participar los pensionistas, sino también los activos". "Difícil hacerlo -avisa- cuando se utiliza como arma política". Cirus Andreu no ve con buenos ojos "blindar privilegios antiguos cargando los ajustes a los nuevos". Entiende la demanda de los jubilados para volver a vincular la actualización de las cuantías a los precios, pero lo considera "un discurso fácil" y "también otros colectivos preguntarán por lo suyo". "No hay soluciones mágicas, tipo que pague Rita la Cantaora o buscar un chivo expiatorio al que cargarle el muerto", dice, en referencia a las propuestas para crear un impuesto a la banca para financiar las prestaciones.

La apuesta por incentivar el ahorro en las nuevas generaciones es "correcta", aunque el subdirector general del Banco Sabadell apela a ir más allá y hacer una gestión de la natalidad y apoyarla. "El Pacto de Toledo solo habla de pensiones, no de mercado de trabajo ni de políticas de familia, que suena carca, pero es verdad", opina.

El consumo es el motor del crecimiento. Para que la inversión asuma ese papel aún es necesario recuperar al 100% la producción, sin que quede "capacidad instalada ociosa". Cuando ocurra, "hay que conseguir que la nueva inversión sea aquí" en un contexto de internacionalización de las cadenas productivas, muy visible en automoción o industria alimentaria. "La competencia -subraya- es muy dura".

Con este panorama, "ya no son necesarias las medidas de cuidados intensivos para suavizar la recesión", argumenta el director de Análisis del Sabadell. A la espera de que el BCE siga las subidas de tipos de EEUU, Canadá o Reino Unido, Andreu avisa que los intereses a largo plazo serán los que se incrementen "más rápido e intensamente.

El mensaje iba dirigido a un auditorio repleto de dueños y directivos de compañías del sur de la comunidad en el Club Financiero de Galicia. "Cuando suben los tipos de interés, suben las condiciones para los proyectos -señala-. Proyectos hoy considerados viables, dejan de serlo". La política de crédito "volverá a ser ortodoxa". "Se acabaron los helicópteros tirando billetes, como algunos resumían el mercado del crédito", ilustra.