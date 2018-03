Escolano, con un perfil técnico como De Guindos, asume la cartera de Economía

Román Escolano, hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), será el nuevo ministro de Economía, cargo en el que sucederá a Luis de Guindos, quien renunció para optar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) El Gobierno aseguró ayer que España conservará la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) pese a la renuncia de Escolano, quien también asumió el cargo hace tres años a raíz de la dimisión de la socialista española Magdalena Álvarez. Escolano, nacido en Zaragoza en 1965, es -al igual que De Guindos- miembro del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (obtuvo el puesto número uno de su promoción), tiene un perfil técnico y ya ocupó cargos de confianza en anteriores gobiernos del PP. Mañana participará por vez primera en el Consejo de Ministros, una vez que esta tarde tome posesión ante el Rey. Considerado como un buen conocedor de las cuestiones europeas, el lunes asistirá a la sesión del Eurogrupo, la reunión de titulares de Economía y Finanzas de los países del área monetaria del euro.

Con la designación de Escolano, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, limita la reforma del Gobierno a la sustitución de De Guindos, quien será oficialmente nombrado vicepresidente del BCE el próximo día 23. Se descarta así la eventualidad de que Rajoy hiciese una revisión más amplia de su equipo. El presidente del Gobierno ha optado por un ministro económico de la órbita del propio Luis de Guindos, en lugar de apostar por otros candidatos cuyo nombramiento podría sacudir los equilibrios internos del Ejecutivo. Los ya ministros Álvaro Nadal, Isabel García Tejerina y Fátima Báñez sonaron en algunas quinielas como aspirantes al puesto, al igual que Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos. Rajoy conservará previsiblemente la coordinación de los ministerios económicos, reteniendo la presidencia de la comisión delegada a la que todos pertenecen.

El nuevo titular de Economía fue asesor del secretario de Estado para las Comunidades Europeas, consejero de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tailandia y asesor del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Entre 2000 y 2004 fue director del departamento de Economía del Gabinete de José María Aznar durante el segundo Gobierno del PP. Con posterioridad, fue responsable de relaciones institucionales del banco BBVA hasta que en 2012 Rajoy lo recuperó como presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En septiembre de 2014, y a propuesta del ejecutivo, se incorporó a la vicepresidencia y comité de dirección del Banco Europeo de Inversiones. También fue consejero de las empresas y entes públicos Correos, Feve e ICEX. Casado y padre de tres hijos, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó un programa de alta dirección de empresas del IESE.

Las peticiones

El PSOE emplazó a Escolano a que convenza al Gobierno de que es "legítimo y factible" actualizar las pensiones y sostuvo que no tiene nada que objetar al perfil técnico de Escolano, aunque considera que ahora "lo que necesita España no es tanto un ministro de Economía técnico sino político". Diversos responsables del PP se felicitaron por el nombramiento y aseguraron que el nuevo ministro tiene la "gran responsabilidad" de seguir con el crecimiento económico y el empleo. Ciudadanos opinó que el nombramiento es "un parche" y que supone "tapar un agujero", y acusó a Rajoy de "falta de liderazgo" y de haber perdido la oportunidad de acometer toda una crisis de gobierno. PDeCAT también lamentó que Rajoy no haya aprovechado el nombramiento para hacer una remodelación "a fondo" de un Gabinete que, a su juicio, "está quemado".

La patronal CEOE hizo una valoración muy favorable de Escolano y de su "experiencia europea". El sindicato UGT pidió a Escolano una "política diferente, como están reclamando los pensionistas, las mujeres trabajadoras, los jóvenes, los investigadores, los empleados públicos, y tantos otros colectivos que día tras día están exigiendo cambios en la actuación del Gobierno". Y CC OO sostuvo que el "reto fundamental" del nuevo responsable de Economía es "revertir la orientación de las políticas económicas" y conducirlas hacia "un crecimiento inclusivo".