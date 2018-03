Cebreiros exige que el "patrón" de la CEG sea un empresario de consenso y en activo

A falta de apenas dos meses para que se celebren las elecciones a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el listado de candidaturas para suceder a Antón Arias continúa vacío. Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, expuso ayer cuál debe ser, a su juicio, el perfil del nuevo líder de los empresarios gallegos: un candidato de consenso capaz de aunar los mayores apoyos posibles, que sea un empresario en activo y que, además, no esté presente en otros órganos de representación provinciales o sectoriales. "Tiene que dedicarle el 100% del tiempo porque es una tarea de gigantes", reveló.

"No queremos experimentos, como gente a la que no le importa subir salarios porque no tiene que pagar nóminas", declaró Cebreiros, en una referencia velada a las declaraciones de Arias con las que abrió un cisma en la CEG que luego se agrandó por sus planteamientos sobre la reforma laboral y el referéndum en Cataluña. Cebreiros hizo públicas sus líneas rojas sobre el futuro candidato durante la presentación del balance de actividades de la CEP en 2017 y de sus objetivos para 2018, en las que pidió a los empresarios pontevedreses que "den la cara" para evitar que la administración guarde el cajón demandas como la llegada del AVE a Galicia o la conexión al Corredor Atlántico. "En otras comunidades algunos empresarios no han tenido problema en dar un paso delante y hacer un lobby para conseguir cosas como el Corredor Mediterráneo", recalcó.

El presidente de la CEP, que puso de relieve que la economía gallega ya crece más que la española y ensalzó la "estabilidad institucional" de Galicia y del concello de Vigo, abogó por rebajar las cotizaciones sociales para continuar generando empleo y porque las subidas de salarios no se hagan de forma generalizada. "El 60% de las empresas todavía tienen base imponible negativa, por lo que aún están en pérdidas".