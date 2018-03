Trump amenaza ahora con imponer un arancel a los coches fabricados en la UE

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a hacer política ayer a través de la red social Twitter, desde la que disparó -esta vez- sobre la industria del automóvil europea. "Si la Unión Europea quiere aplicar sus desproporcionadas tarifas sobre las empresas de Estados Unidos que están haciendo negocios allí, nosotros, simplemente, aplicaremos una tasa sobre sus vehículos, que circulan libremente por nuestro territorio. Hacen que sea imposible para nuestros coches vender allí. ¡Qué desequilibrio comercial!", publicó.

El primer mandatario norteamericano ya ha informado además a varios líderes mundiales de que no hará exención alguna sobre su planeada subida de aranceles al acero y el aluminio, según informó ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. "Sé que ha mantenido conversaciones con varios líderes mundiales", declaró Ross en una entrevista en la cadena ABC. "La decisión obviamente es de él, pero de momento, hasta donde yo sé, él está hablando del trazo grueso. No lo he oído describir exenciones", añadió Ross.

El jueves, Trump dijo que Estados Unidos aplicaría aranceles de 25% al acero importado y de 10% sobre el aluminio para proteger a los productores domésticos, desatando una oleada de críticas de los socios comerciales y causando un desplome de los mercados de acciones. Bruselas reaccionó con el anuncio de tasas a la importación de Bourbon, vaqueros Levi's y las Harley-Davidson.

Ross minimizó los posibles efectos de los aranceles propuestos sobre la economía estadounidense. Sostuvo que la suma total de aranceles que propone el gobierno de Estados Unidos es de unos 9.000 millones de dólares al año, una fracción del 1% de la economía. "Por eso, la idea de que destruirán muchos empleos, subirán los precios, alterarán las cosas, es incorrecta", zanjó Ross.