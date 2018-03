Montoro extenderá el cheque fiscal de familia numerosa a los pensionistas de más de 80 años

El Ministerio de Hacienda quiere aprobar para las personas mayores, sean o no jubilados, una ayuda fiscal similar a la que existe actualmente para las familias numerosas y que se articula como un impuesto negativo, según confirmaron fuentes del Gobierno a Europa Press. La medida beneficiaría a todas las personas mayores a modo de una "prima fiscal por edad", independientemente de que paguen o no IRPF y más allá de que estén o no jubilados, dado que el cheque fiscal se entregaría a todos los ciudadanos que, en principio, superen los 80 años, aunque la edad aún está por determinar,.

La reforma fiscal de 2015 introdujo un impuesto negativo para familias numerosas o a cargo de dependientes, de tal manera que perciben 100 euros mensuales o bien 1.200 euros anuales al hacer la declaración de la renta, la misma cantidad que pueden solicitar las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, que perciben una ayuda fiscal por la misma cuantía y que también se puede cobrar mes a mes o todo junto al año.

Concretamente, en el caso de las familias numerosas, la deducción la pueden cobrar aquellas personas que acrediten pertenecer a una familia numerosa, tener ascendientes o descendientes con discapacidad, así como las familias monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos. Esta deducción puede superar el importe de las retenciones por IRPF, por eso se la ha denominado impuesto negativo. La idea del Ministerio de Hacienda es extender este mismo tipo de ayuda a las personas mayores, aunque la cantidad que percibirían aún está por definir, según fuentes gubernamentales, que añaden que tampoco se ha determinado todavía a partir de qué edad se aplicará, pero sí que rondará los 80 años.

La "disculpa" de Linde

Por su parte, el Banco de España, lanzó un comunicado ayer para recalcar que su gobernador, Luis María Linde, no hizo un llamamiento a los jubilados para que recurriesen a las hipotecas inversas, sino que solo la propiedad de la vivienda proporciona lo que debe considerarse una renta, en este caso, en especie, que a su juicio "puede considerarse integrante de los ingresos totales reales de los propietarios, sean o no jubilados".