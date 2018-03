La vivienda como colchón de los jubilados

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, puso ayer en valor que la mayoría de los jubilados en España posee una vivienda en propiedad, lo que puede considerarse una "renta en especie" e indicó que la media de jubilados titulares de una casa en España está 20 puntos por encima de Alemania, lo que significa que los españoles "han ahorrado comprando casas y eso tiene un efecto real muy importante, no pagar el alquiler".

Según Linde, "la renta en especie es parte importante de la pensión y no se suele mencionar, pero es una realidad", ya que "no es lo mismo" pagar un alquiler de 600 o 700 euros al mes que una comunidad de 100 euros. El gobernador del Banco de España no ocultó que el panorama es "muy complicado", porque aunque ha habido reformas que han contribuido a garantizar el sistema, "es la primera obligación de todos hacerlo sostenible". En esa línea, comentó que "hay margen" para hacer algunas reformas que son válidas, por ejemplo que las pensiones no contributivas vayan al capítulo de impuestos, algo que consideró "razonable".