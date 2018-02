Los antiguos dueños de R compran el 20% de Gas Natural Fenosa a Repsol

Movimiento importante en el accionariado de Gas Natural Fenosa, líder de la distribución eléctrica en Galicia y una de las empresas con más activos energéticos en la comunidad. Repsol ha vendido su 20,072% del capital que tenía en el grupo a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por el fondo CVC, viejo conocido de Galicia porque fue el último dueño de la cablera R antes de su venta a Euskaltel.

La operación, según han comunicado esta mañana Repsol y la propia Gas Natural a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asciende a algo más de 3.816 millones de euros, a un precio de 19 euros por acción. La petrolera española logra con la transacción una plusvalía de "aproximadamente 400 millones de euros".

El cierre definitivo de la compraventa queda a expensas de recibir en no más de seis meses las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania por la concentración que implica en estos mercados; la no oposición del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services dentro también de un margen de seis meses; y, finalmente, que antes del 20 de marzo haya acuerdo con los otros dos grandes accionistas de Gas Natural Fenosa (Criteria y GIP) para dar asiento a tres representantes de Rioja en el consejo de administración de la multinacional energética.

Un 5,1% de las acciones estarán controladas indirectamente por el holding financiero de los March. Corporación Alba acaba de anunciar también un acuerdo para invertir indirectamente 500 millones de euros en Rioja , de tal manera que asumirá el 25,7% de la firma de CVC y ese 5,1% de Gas Natural Fenosa.

Hace año y medio que GIP entró también con un 20% de los títulos de Gas Natural Fenosa y en las últimas semanas se ha producido un relevo en la cúpula de la energética con la entrada de Francisco Reynés, hasta ese momento consejero delegado de Abertis, como presidente ejecutivo en sustitución de Isidro Fainé. La compañía está en estos momentos ultimando su nuevo plan estratégico.