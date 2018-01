Ryanair devolverá el dinero a quienes encuentren billetes más baratos

Ryanair ha desvelado hoy sus planes con las principales novedades de la quinta fase de su programa "Siempre Mejorando", que incluyen el desarrollo de nuevos servicios, herramientas digitales e iniciativas medioambientales. Entre ellas, la promesa de devolver el dinero a los clientes que, reservando a través de la web de Ryanair, encuentren una tarifa más baja en otras páginas.

Este principal reclamo recoge que los clientes que encuentren el billete mas barato recibirán un reembolso con la diferencia más un bono de 5 euros. Todo ello, que comenzará a aplicar en una fecha sin especificar durante los próximos meses, se abonará en la cuenta My Ryanair.

La compañía se compromete, además, a mantener la tasa de puntualidad de sus vuelos en un 90%. Continuará con la franquicia gratuita de dos bultos de mano, además de haber un incremento en el tamaño permitido y reducción de la tarifa del equipaje facturado (25€ por 20 kg).

Durante la presentación del programa en Londres, Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer de Ryanair, ha comentado: "Como la aerolínea preferida en Europa, transportaremos más de 129 millones de clientes este año y seguiremos siendo la página web de aerolíneas más visitada". El programa "Siempre Mejorando" se lanzó hace cuatro años y "sigue creciendo poco a poco". El directivo de la aerolínea agregó: "Estamos encantados de desvelar hoy nuestro plan para el programa en 2018, que incluye iniciativas medioambientales, de servicio y digitales".

"Estamos encantados de anunciar un nuevo plan Medioambiental, que incluye el compromiso de eliminar todos los plásticos no reciclables de nuestras operaciones a lo largo de los próximos cinco años", avanzó. "Para nuestros clientes, esto supondrá iniciativas como cambiar a cubiertos de madera y vasos bio degradables, así como la eliminación del plástico en nuestros productos a bordo", concretó.

Ryanair también desvela "Try Somewhere New", un centro de contenidos de viaje, alojado en la página web de Ryanair, que incluirá guías de viajes exclusivas y videos de destinos en siete idiomas. "Nuestros clientes seguirán disfrutando de la mayor y mejor oferta de destinos, con los vuelos más puntuales y una fantástica experiencia a bordo", expuso.