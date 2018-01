Maderas Iglesias ofrece abonar el finiquito a la plantilla en dos años

La dirección de Maderas Iglesias consumó el anuncio que anticipó a sus trabajadores antes de las vacaciones de Navidad: que pretende prescindir de 140 trabajadores (la mitad de la plantilla) para esquivar su liquidación. Lo hizo el viernes, en un encuentro en el que ofreció abonar las indemnizaciones a lo largo de 24 meses, según explicó a FARO Xulio Vicente, de CIG Construcción. "No lo aceptamos". Una representación de los trabajadores será recibida hoy en Santiago por representantes de la Xunta, en un encuentro en el que los sindicatos depositan todas las posibilidades de éxito para la compañía, que llegó a ser el mayor fabricante español de pavimentos de madera y tarima flotante. "Es la opción que tenemos, que aparezca un inversor del sector o que la administración se mueva para salvar una empresa de la que dependen muchas familias y en la que la mayoría de la plantilla son mujeres", añadió Francisco Estévez, de CC OO.

Según los datos aportados por las centrales sindicales la deuda ronda los 40 millones de euros entre la banca y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) es "asumible", pero entienden que las entidades financieras podrían "embargar todo en cualquier momento". "Cada día que pasa es una ingeniería contable, porque la empresa no está facturando pero tiene que pagar los créditos contra la masa (está en situación postconcursal)", además de a la plantilla. "No entendemos que después de todo lo que ha pasado, de diez años de crisis y de haber puesto tanto dinero no haya intención de buscar una salida", lamentó Vicente.

CIG y CC OO coinciden en que el cambio en la dirección es una prioridad - "Juan Ramón (Iglesias) tiene que irse"- por la "incapacidad" de esquivar la amenaza de quiebra. Denuncian además que Maderas Iglesias ha "desviado producción" a compañías externas. "Aquí no se está finalizando la madera". Grupo IG, al que pertenece la compañía, asistirá en un mes a la feria Maderalia, que se desarrolla en Valencia, donde presentará nuevas colecciones de tarima flotante. Lo hará de mano de BR111, no de Maderas Iglesias, como ha publicado Interempresas, media partner de la feria. BR111 es una marca de la compañía E&Q Floors, con base en Miami y de la que Juan Ramón Iglesias es su responsable, de acuerdo a los datos mercantiles de EE UU.