2018: más trabajo y ventas, pero con inversiones

Galicia representa en torno al 5% del PIB español, pero su cuota exportadora es tres puntos superior. La internacionalización sirvió a los principales sectores de la comunidad para sacudirse de la abrupta caída de la demanda interna en España, y quiere consolidar ahora su condición de proveedor global. En un contexto de alta competencia, portavoces de los principales motores económicos de Galicia apuntan a la necesidad de invertir en innovación para diferenciarse y ofrecer productos de valor añadido. El optimismo reina en todos ellos, que prevén un incremento de las ventas y el empleo pese al incremento del precio del crudo y las tensiones geopolíticas. 2018, según sus estimaciones, será mejor que el año que acaba de despedirse.

La facturación y el empleo crecerán de nuevo en Galicia en 2018, aunque tendrá que elevarse la apuesta por la innovación, el mercado exterior y la diversificación de productos para ser competitiva. Es el diagnóstico compartido de los 12 sectores con mayor peso en la economía gallega –generan más del 70% del Producto Interior Bruto (PIB)–, que han superado la doble recesión a distinto ritmo y que afrontan retos también dispares. Todos coinciden en la relevancia de la internacionalización para esquivar la parálisis que todavía afecta a algunos sectores en España (vivienda y obra pública) y para rentabilizar la demanda en mercados consolidados (Alemania, Estados Unidos) o emergentes (Rusia, México, Arabia Saudí). Galicia cerró el año con exportaciones por más de 20.000 millones de euros, cifra equivalente al 35% del PIB, con el textil, la industria pesada y la pesquera como las de mayor crecimiento. Pero el empuje de la globalización y de países con costes de producción más baratos harán del I+D un factor diferencial a la hora de disputarse contratos e inversiones.



El mensaje que arrojan los pilares de la demanda privada en Galicia es de optimismo, y apuntan en todos los casos por un incremento del volumen de negocio y el empleo. Aunque no será oficial hasta finales de mes la comunidad habría cerrado el pasado año con una tasa de paro inferior al 14% y un avance del 3,3% en el PIB. La estimación de los empresarios es que la economía crecerá en torno al mismo 3% siempre y cuando no haya un repunte de la crisis en Cataluña y propiciada sobre todo por las exportaciones y la industria. Aún en su última etapa los vehículos del proyecto B9 de Balaídos alcanzaron en 2017 récord de producción, y el lanzamiento del nuevo modelo de comerciales ligeros (las furgonetas del K9) han empujado ya a una decena de auxiliares a la instauración de un cuarto turno de producción para acompañar a PSA. Pero las enseñanzas de la crisis permanecen en la memoria –y, en algunos casos, en las cuentas de resultados– de muchos sectores, que lanzan una advertencia de "no dormirse en los laureles". La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima un nivel de desempleo del 13% para finales de año. Galicia no recordaba una tasa tan baja desde el cuarto trimestre del año 2009.



El factor geopolítico será menos determinante una vez superado el primer año en la Casa Blanca del magnate Donald Trump, que llegó al poder con la batuta de un proteccionismo que no sirvió a Marine Le Pen para mudarse al Elíseo. La líder del Frente Nacional llegó a plantear la repatriación de las producciones de Grupo PSA y Renault, participadas por el Estado; el electorado de la Francia más industrial compró su discurso, pero perdió ante las tesis del moderado Emmanuel Macron. Sí será decisivo, auguran los portavoces de los doce sectores, la evolución del precio de la commodity por excelencia, el petróleo, que ha escalado a niveles de mediados de 2015, cerca de los 70 dólares el barril de Brent. Su depreciación redujo a una primera marcha el segmento offshore, impacto que el naval gallego ha sorteado con un 24% más de facturación gracias a cruceros, oceanográficos y la renovación de la flota pesquera gallega e internacional, auspiciada en este último caso por un repunte de la financiación bancaria por el excedente de liquidez y los tipos históricamente bajos. Para la industria pesquera extractiva, con una flota que tiene más de 30 años de media, el encarecimiento de los combustibles le restará competitividad frente a países que han procedido ya a intensos planes de recambio. Aunque las previsiones los expertos mantienen el Brent en una horquilla de entre los 55 y 60 dólares para este año, las tensiones en Irán podrían alterar esta perspectiva.



Después del intenso ajuste en el gasto interno de las administraciones, los principales sectores de Galicia apelan por último a la necesidad de más proyectos de colaboración público-privada para incentivar la innovación y el desarrollo, así como a reducir la brecha en costes en servicios como los portuarios o de energía.











Juan Lloves - Presidente de CEAGA

"Las perspectivas son buenas por el desempeño de PSA"

La automoción gallega despejó con el triunfo de Emmanuel Macron la amenaza de repatriaciones de Le Pen en Francia, y digirió sin mucho sobresalto las andanadas proteccionistas –y vía Twitter– de Donald Trump. Con la factoría de PSA Vigo en transición hacia el lanzamiento del K9, una decena de proveedores del área de Vigo han impulsado ya un cuarto turno de producción para acompañar la demanda de Balaídos (con 900 operarios más para este tipo de jornada). "Las perspectivas son buenas", aprecia el presidente del Clúster de Empresas de Automocion de Galicia (Ceaga), Juan Lloves, quien en marzo cogió el legado de Luciano Martinez Covelo al frente de la organización. Para Lloves el punto de referencia es "el buen desempeño de PSA, que está llegando a niveles de producción muy altos incluso con un vehículo, el B9, que está en su etapa de fin de vida serie". La automoción superó los 20.000 empleos directos en un ejercicio en el que las auxiliares participaron de lanzamientos de otros fabricantes finalistas de España.





"No debemos entrar en una guerra de precios turísticos"

Cesáreo Pardal - Secretario del Clúster de Turismo

"Cerramos un año que ha traído importantes satisfacciones al sector, marcando nuevas cifras récord de ocupación y pernoctas y consolidando prácticamente cuatro años de crecimiento, lo que nos ha permitido recuperar precios precrisis", destaca el secretario del Clúster del Turismo, Cesáreo Pardal. "La perspectiva para 2018 es positiva, queremos seguir creciendo de forma coherente y ordenada" y con la vista puesta en 2020, para cuando el sector prevé alcanzar la cifra mágica de los seis millones de turistas (en 2017 se rebasaron los cinco millones). Galicia ha logrado desestacionalizar parte de su oferta, además de afianzar la comercialización de los recursos turísticos. "Gracias a las acciones encaminadas en este sentido, hemos conseguido crecer en los meses tradicionalmente de menos ocupación. La recuperación o irrupción de destinos en países emergentes o el crecimiento no ordenado del turismo, los principales riesgos. "Los profesionales del sector turístico no deben entrar en guerra de precios si no en ofertar productos competitivos y de calidad", zanja Pardal.





Marcos Freire - Presidente de ACLUNAGA

"Tenemos una oportunidad de oro para dar un paso adelante"

La industria naval de Galicia registró el año su mejores registros desde 2011, con contratos por más de 500 millones y un 24% más de empleo. "Lo vemos como un estímulo para seguir fortaleciendo nuestra posición en el mercado", valora el presidente de la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), Marcos Freire. El sector, con carga de trabajo hasta más allá de 2020, es optimista en términos de facturación y puestos de trabajo. El megacrucero de Ritz-Carlton, los oceanográficos y grandes pesqueros han reforzado a la industria frente al descalabro del segmento offshore, y hasta septiembre había trepado al segundo puesto de la Eurozona en términos de nuevos pedidos. "En este periodo de estabilidad –concluye Freire– es la oportunidad de oro para dar un paso adelante y reforzar la acción coordinada de todo el sector, empresas, administraciones, organismos de investigación e innovación y entidades financieras, con el fin de dotarnos de las herramientas imprescindibles que nos permitan competir en el mercado internacional hoy y en el futuro a corto, medio y largo plazo".





José María Seijas - Presidente de la Federación de Comercio de Galicia

"Sería importante regular de nuevo los periodos de rebajas"

El comercio está inmerso en un cambio de paradigma propiciado por la irrupción de las plataformas de venta online y la desregulación de los periodos de rebajas. "Sería importante que se regulasen de nuevo", reconoce el presidente de la Federación de Comercio de Galicia, José María Seijas, que lamenta que el consumidor se haya acostumbrado a comprar siempre con descuento. Las perspectivas para el sector son también buenas, aunque buena parte de los empleos que se crearán en estas rebajas de invierno –oficialmente arrancan hoy, aunque muchas cadenas (como Inditex o El Corte Inglés) las han adelantado–, y que según las empresas de trabajo temporal superarán los 9.500, serán de transporte y logística. Aún así el comercio encadena cinco años de subidas interanuales en las ventas y el responsable de la federación gallega espera "que sigamos en la misma progresión de facturación que en el 2017 y podamos alcanzar cuotas de ventas que nos den un poco de tranquilidad".





Juan Manuel Vieites - Secretario General de Anfaco-Cecopesca

"La competencia desleal es el mayor riesgo que afrontamos"

El tirón de la demanda en el mercado europeo y de Estados Unidos provocó un repunte de la facturación y el empleo en la industria conservera gallega, y el sector confía en consolidar esta senda alcista. El secretario general de Anfaco-Cecopesca, Juan Manuel Vieites, prevé "continuar en la senda de crecimiento de los últimos años, siendo cada vez más eficientes y competitivos en plena revolución digital y acelerando la transición a las empresas del sector hacia un nuevo modelo productivo". Las principales conserveras gallegas –Jealsa, Calvo y Frinsa– lideraron las inversiones en el último bienio del sector alimentario español. Vieites llama la atención sobre el riesgo que presenta "la competencia desleal de terceros países debido a los Acuerdos Comerciales que les favorecen, así como, a veces, la dificultad de acceder a mercados exteriores por el establecimiento de barreras no arancelarias y la inestabilidad del mercado de la divisa". El abastecimiento de la materia prima será otro factor determinante para una industria netamente exportadora.





Alberto Rocha - Secretario General de COINTEGA

"Sería estúpido pensar que con ir a rebufo será suficiente"

"Lo previsible, un año más, es que el sector textil-moda gallego vuelva a marcar un nuevo récord de exportaciones, incremente todavía más su participación en el PIB y continúe creando empleo cualificado. Y todos sabemos quién es quién en esta ecuación". Alberto Rocha es secretario general del Clúster Textil Moda de Galicia (Cointega), y lanza un aviso a navegantes. "Para el conjunto de las empresas del sector, sería estúpido pensar que con ir a rebufo será suficiente, pero también sería un error imperdonable no aprovecharse del entorno privilegiado que se ha creado". A su juicio, "el nivel de competitividad no hará más que intensificarse, de manera que competir con espacios modernos, interconectados y con un backoffice altamente eficiente será cada vez más difícil para las pymes". "Algunas de las palancas de crecimiento para las pymes gallegas del sector estarán en su capacidad para desarrollar políticas de alianzas y de cooperación inteligente, consistentes en identificar con quien llevarlas a cabo y aprovecharse unos de otros mientras interese", culmina.





José Luis Freire - Presidente de Conxemar

"Las autoridades deben seguir muy de cerca a China"

La marina es la proteína con mayor potencial de crecimiento a nivel mundial. El año pasado, a falta de confirmación oficial, la industria gallega alcanzó ventas en el exterior de 1.900 millones de euros, récord histórico. Para la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), "el devenir de este año dependerá en gran medida de tres factores que requieren atención prioritaria". En primer lugar está "la disponibilidad de materia prima y del valor que alcance. Las autoridades deben seguir muy de cerca la competencia de China y que se respeten las reglas de juego de la Organización Mundial del Comercio". Están además "la implementación de medidas encaminadas a abaratar carburantes y energía y la competitividad de nuestros puertos, agilizando las descargas y rebajando los costes". Si las administraciones trabajan en estos aspectos –concluyen desde Conxemar–, las perspectivas del año 2018 podrían calificarse como de moderadamente optimistas".





Antonio Heredero - Secretario de AGALCO

"La compra de vivienda usada elevará las obras de reforma"

La construcción ha expiado sus culpas y es uno de los sectores que más empleo crece en España, aunque en Galicia mantiene tasas más moderadas. En el último año el paro registrado se redujo en más de un 16% en el conjunto del Estado, muy por encima de la industria (-11%) y la agricultura (-8%). Para el secretario de la recién creada Asociación Gallega de Construcción (Agalco), Antonio Heredero, el sector espera contar con buenas noticias este año. "Esperamos que suponga un espaldarazo al crecimiento que se ha iniciado tímidamente en el pasado año 2017". "Entendemos que el repunte vendrá de la mano de la contratación pública –el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia de Vigo, cree, es un buen ejemplo–, y también por incremento en los índices compras de vivienda". En el caso de las propiedades usadas, concluye Heredero, el aumento de las transacciones supondrán "un gran incremento en las pequeñas obras de reforma, que también son muy importantes para las pymes de nuestro sector."





Enrique Mallón - Secretario General de ASIME

"Hace falta formación, hay escasez de profesionales"

Soldadores, moldistas, matriceros, torneros o delineantes. Son profesionales especializados que la industria metalúrgica gallega busca pero no encuentra. "Debemos esforzamos en evitar o mitigar los riesgos que vislumbramos, como la escasez de programas y planes formativos adaptados al sector metalúrgico gallego provocando escasez de profesionales formados", advierte el secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón. A su juicio entre las barreras que tienen las empresas están "la no recepción de nuevas inversiones", así como "la excesiva burocratización a la hora de la recepcionarlas y la dificultad para conseguir suelo industrial en ubicaciones estratégicas". Con todo, para Asime las perspectivas son "ampliamente positivas". "Creemos que la práctica totalidad de las actividades englobadas en nuestro sector van a experimentar crecimientos de facturación y de empleo en el ejercicio 2018". El objetivo pasa por elevar los ingresos y las plantillas por encima del 10%.





José Manuel Iglesias - Presidente del Clúster da Madeira

"Creceremos, no podemos dormirnos en los laureles"

"Todos los indicadores apuntan a que continuaremos en una senda de crecimiento; nuestras empresas se están armando e invirtiendo en respuesta a esas expectativas", destaca el presidente del Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, José Manuel Iglesias. Con un mercado residencial español que tocó suelo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el sector se encomendó a nuevos mercados para superar el bache. Y no quiere perder ese factor diferencial. "Las palancas de crecimiento serán la competitividad y la generación de valor a través del servicio y el diseño. Nuestras empresas han conseguido posicionarse internacionalmente gracias a su eficiencia y competitividad", valora Iglesias. En su opinión, el mayor de los riesgos al que se enfrenta la madera de Galicia es "perder la competitividad que nos ha permitido dar el salto internacional. La mejora del mercado interno no debe hacer que nos durmamos en los laureles. No podemos perder el carro de la industria 4.0 que nos permita dar una respuesta rápida al mercado, mejorando todo lo posible la gestión de los recursos".





José Ángel Lorenzo - Gerente del Clúster del Granito

"Apuntamos a la reforma y la rehabilitación en España"

Aunque la promoción inmobiliaria ha dado signos de recuperación –la licitación de nuevos edificios crecía por encima del 7% a mediados de 2017–, ésta todavía no está consolidada. Por eso en sectores como el del granito la mirada sigue puesta en el exterior. "Debemos intentar mantener la presencia internacional y en aquellos mercados donde podamos seguir creciendo y compitiendo", apunta el gerente del Clúster del Granito, José Ángel Lorenzo. La demanda del mercado residencial en Estados Unidos ha consolidado a este país como el principal destinatario de la piedra natural gallega frente al frenazo de las ventas a Turquía. La dependencia exterior hace que factores externos como el tipo de cambio euro-dólar y los cambios geopolíticos sean de especial atención en un sector que aspira a seguir creciendo. "En España –culmina Lorenzo– el objetivo es apuntar a subsectores como la rehabilitación, la reforma y el interiorismo porque la obra nueva todavía no ha empezado a despuntar".