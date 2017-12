Los gestores denuncian los retrasos de la Xunta con el bono para los autónomos

La Xunta dio vía libre el pasado mes de julio a una línea de ayudas para todos aquellos trabajadores autónomos con más de 42 meses de actividad y una facturación mínima de 12.000 euros para afrontar un proyecto de gastos con el que consolidar su negocio. La medida, según anunció el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, podría llegar este año a unos 1.000 empleados por cuenta propia. El importe a conceder no superaría los 3.000 euros y era una de las medidas estrella de la estrategia del Gobierno gallego hasta 2020 para apoyar al colectivo. Sin embargo, el llamado "bono autónomo" parece que va mucho más lento de lo necesario. El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, que integra a unos 600 profesionales, asegura que "la mayoría de los clientes que solicitaron la ayuda no saben si está concedida y, en caso afirmativo, desconocen cuál es la cuantía que les corresponde".

Los gestores administrativos recuerdan que la Xunta anunció que el importe se percibiría "antes de que el empresario tuviera que pagar las facturas por el pago de servicios". Con los retrasos en la tramitación, "muchos solicitantes se han visto obligados a pagar a sus proveedores". El plazo de desembolso finalizó el pasado día 20. Así, según el colegio de los gestores gallegos, "se arriesgan a no disfrutar de la subvención" o, incluso, "han renunciado a los proyectos de mejora por no poder hacer realizar el desembolso del dinero".

"La corporación lamenta que la Xunta haya anunciado el bono autónomo como una ayuda anticipada, que no obligaba a justificar el pago de facturas mediante vía electrónica, bastando con presentarlas proforma y, estudiados los conceptos y otros requisitos, se comunicaba la concesión o no", recriminan los profesionales administrativos. Ante los plazos para realizar los pagos "y la tardanza de la administración en resolver los expedientes", el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia sostiene que "el tan anunciado carácter anticipado con el que fue promocionada la subvención no es tal" y reclaman a la administración "más agilidad a la hora de resolver las solicitudes". "La lentitud puede ocasionar muchos perjuicios", avisan.