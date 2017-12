¿Qué es la vulnerabilidad energética?

Nosotros entendemos vulnerabilidad energética como la situación de un hogar que no puede afrontar la factura energética y por tanto, no recibe la cantidad adecuada de servicios básicos de energía (agua, luz, gas natural€). Esto es la denominada pobreza energética. No obstante, esta circunstancia no es aislada. Las personas que no pueden afrontar estos recibos sufren generalmente una falta de ingresos y recursos que les impiden también pagar la vivienda, la alimentación, la educación, la cultura€Es una situación general de vulnerabilidad.



Gas Natural Fenosa lanzó a principios de este año un plan de lucha contra la vulnerabilidad energética. ¿En qué consiste?

El plan de acción de Gas Natural Fenosa comprende un paquete de más de 20 medidas que tienen como objetivo reforzar y sistematizar la gestión de los clientes vulnerables y ayudar a los servicios sociales y entidades del Tercer Sector en su labor con las personas más vulnerables. En total, supone una inversión anual de 4,5 millones de euros. En el marco de este plan, la Fundación Gas Natural Fenosa está liderando las acciones sociales. Es un proyecto estratégico con el que queremos ser parte de la solución de la vulnerabilidad energética, colaborando con las personas vulnerables, las entidades sociales y las administraciones.



¿Qué medidas concretas desarrolla la Fundación en marco de este plan?

Estamos trabajando en diferentes proyectos: en primer lugar, estamos reforzando la colaboración y comunicación con entidades del tercer sector que atienden directamente a colectivos vulnerables, a través de firmas de convenios, creando un teléfono específico donde pueden contactarnos, impulsando un voluntariado energético€También hemos creado una Escuela de Energía, con la que a través de sesiones itinerantes formamos en cuestiones energéticas; y por último, estamos trabajando en un proyecto de rehabilitación energética. Hemos presentado recientemente un estudio de medidas de bajo coste que pueden realizar las viviendas vulnerables para mejorar el bienestar de su hogar y el próximo paso es poner estas medias a la práctica ayudando en la rehabilitación de viviendas.



¿Qué es exactamente una Escuela de Energía?

En la Escuela de energía ofrecemos formación a familias vulnerables y a trabajadores sociales de ayuntamientos y entidades sociales con el objetivo de que aprendan a entender la factura energética y cómo optimizarla y conozcan medidas de eficiencia energética. Para facilitar la asistencia a los talleres, es una escuela itinerante que se desplaza a las sedes de ayuntamientos y ONGs.



¿A cuántas personas ha formado?

La Escuela de Energía se puso en marcha a mediados de abril de este año. Comenzó sus sesiones de formación en tres Comunidades Autónomas (Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid) y ya está trabajando también en Comunidad Valenciana y Castilla y León, Castilla-La Mancha. Tenemos previsto que a lo largo de 2018 la Escuela extienda sus formaciones a otras Comunidades Autónomas del territorio.

Desde abril, la Escuela ha realizado más de 120 formaciones en diferentes puntos de España, donde ha formado a casi 1.400 personas vulnerables y trabajadores sociales de administraciones y entidades sociales, en un total de más de 1.250 horas de formación impartidas.





¿Cómo nació la idea del voluntariado energético?

El voluntariado energético es otra de las iniciativas del Plan de Vulnerabilidad. La compañía ya disponía de voluntariados en temas sociales y medioambientales pero el voluntariado energético consiste en que trabajadores voluntarios de la compañía destinan parte de su tiempo a ayudar a las entidades sociales con las que colaboramos (ej. Cruz Roja) y asesorarles en cuestiones energéticas.

En concreto, con Cruz Roja, cada voluntario de la empresa forma pareja con otro de esta entidad social y tienen a su cargo a una familia vulnerable a la que asesoran para ser más eficiente en el uso de la energía. Analizan su factura energética, recomiendan cómo reducirla, si pueden solicitar ayudas como el bono social€



Por último, ¿podrían darnos más detalles del estudio de rehabilitación energética que recientemente habéis publicado?

Sí. El estudio Rehabilitación exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste es un proyecto de la Fundación Gas Natural Fenosa, dirigido por la arquitecto Margarita de Luxán, Catedrática Emérita de la Universidad Politécnica de Madrid, que propone 77 soluciones exprés y de bajo coste para rehabilitar hogares vulnerables. Son medidas sencillas, que van desde la colocación de alfombras en suelos mal aislados a la instalación de persianas, pinturas aislantes, cambios en vidrios o aislamientos en los muros, para mejorar las condiciones de bienestar térmico en el interior de las casas.