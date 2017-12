Los mejores vinos de España cuestan menos de 7 euros (y están en tu supermercado)

Ya no es necesario pagar precios astronómicos para probar los vinos más exquisitos. Según Joan C. Martín, responsable desde hace años de la guía 'Los supervinos' (Libros del Lince), los mejores caldos están embotellados en el supermercado más próximo a nuestra casa.

El autor del listado ha comprado y catado, personalmente, 960 botellas compradas personalmente por el propio autor,. De entre ellas ha elegido 110 etiquetas que considera como 'supervinos' y otras 40 a las que eleva al escalón de 'megavinos'. La diferencia entre ambas categorías está en el precio. Los supervinos no deben pasar de los 6,99 euros, mientras que los últimos tienen de precio límite los 14,99.

Pero por encima de todos ellos están los vinos merecedores de los 'cuatro ojos de lince'. En esta categoría han entrado 'Dama de Toro' (Denominación de Origen Toro, 5,55€), 'Señorío de Sarriá' (D.O. Navarra, 5,40€), 'Marqués de Cáceres' (D.O. Rioja, 6,95€), 'Hoya de Cadenas' (D.O. Alicante, 4,25€) y 'Casa de la Ermita' (DO Jumilla, 2,79€)

El que mayor puntuación ha logrado es el 'MO Salinas', elaborado por una pequeña bodega familiar de corte tradicional que procede de la D.O. Alicante. Se trata de un caldo de uva monastrell que equilibra aroma y paladar.

Joan C. Martín es ganador del Premio Nacional Juan Mari Arzak y cuenta con dos Premios Gourmand -considerado como el Nobel de la literatura gastronómica-, además de contar con casi 40 años de experiencia como enólogo.