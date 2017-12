PSA se alía con la nipona Nidec para fabricar motores eléctricos en Trémery

Grupo PSA ha firmado esta mañana una joint venture con el grupo nipón Nidec Industrial para la fabricación en Francia de motores de propulsión eléctrica. A partir de 2019 cada nuevo vehículo producido por la multinacional tendrá su versión eléctrica; la oferta de coches será eléctrica en un 50% a partir de 2020, recordó hoy la compañía. Su intención es disponer de un centro de referencia mundial en este tipo de equipamiento. El centro de I+D se ubicará en Poissy, mientras que la factoría de Trémery acogerá la producción de los nuevos motores.





