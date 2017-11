El ministro luso de Economía: "No se van a retirar los peajes"

El ministro de Economía de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, descartó de plano la posibilidad de suprimir los peajes en las autopistas lusas ante la falta de margen presupuestario del Ejecutivo de António Costa. "En este momento no estamos en condiciones de retirarlos", admitió durante la jornada, celebrada en el Parador de Baiona. "Podría ser positivo, sí, pero tendría un coste muy elevado y no lo podemos hacer". Caldeira Cabral admitió que es un "problema", que a juicio de empresarios y expertos resta competitividad a la economía portuguesa. "Sería deseable, pero no en este momento". El ministro se refirió también al sector de la transformación de madera y la afectación derivada de la ola de incendios que asoló al país. En este sentido, destacó las medidas impulsadas para evitar una caída drástica del precio de la materia prima, aunque aseguró que el sector del mueble no trabaja principalmente con pino y eucalipto, principales especies del país.