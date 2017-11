La campaña estival provoca la mayor alza de las cotizaciones en Galicia desde la crisis

Por si el agujero de la Seguridad Social en Galicia no fuera ya enorme, una víctima más del galopante envejecimiento de la población mientras los nacimientos siguen en mínimos, la crisis agrandó el déficit de las cuentas del organismo en la comunidad por la caída en picado del mercado laboral y, por tanto, de las aportaciones de los trabajadores a través de las retenciones en nómina. Con menos empleados, hay menos cotizaciones, lastradas también por el recorte de salarios y el despliegue de las jornadas parciales y los contratos por días. La precarización se mantiene en esta nueva etapa de crecimiento de la economía regional. Eso explica lo mucho que le cuesta a la Seguridad Social elevar sus ingresos. Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la recaudación en cotizaciones sociales marcará un récord este año en España. No parece, sin embargo, que vaya a ser el caso de Galicia, donde el incremento es mucho menor, a pesar de que la intensidad de la contratación en los meses del verano para afrontar la temporada estival ha permitido que los ingresos de la Seguridad Social en la autonomía suban al mismo ritmo que las afiliaciones y registren el mayor incremento desde los años de bonanza previos a la doble recesión.

Entre enero y septiembre, las cotizaciones en Galicia sumaron 2.873,1 millones de euros, según los datos provisionales que acaba de publicar la Seguridad Social. Es un 2,9% más -80,3 millones- que en el mismo periodo del año pasado. La velocidad a la que están creciendo en la comunidad contrasta otra vez con la que sigue el conjunto del Estado, con un ascenso del 4,1%, hasta los 56.289,6 millones de euros. A las cifras globales de recaudación habrá que añadir al cierre del ejercicio los recursos gestionados por las entidades colaboradoras, el caso de las mutuas, que mueven alrededor del 10% de las cotizaciones.

La diferencia en el avance de la recaudación en Galicia es todavía más llamativo en comparación con los territorios que mejor comportamiento laboral están teniendo este año gracias, entre otras razones, al tirón del turismo. En Baleares y Canarias, la subida de las cotizaciones alcanza el 7,6% y el 6,1%, respectivamente. Más del doble, por lo tanto, que en la comunidad gallega. En Cataluña y Murcia ronda el 5% y se sitúa en el 4,6% en Andalucía.

Galicia se coloca entre las cinco autonomías con menores incrementos, junto Extremadura (2,7%), Castilla y León (2,6%), Asturias (2,2%) y País Vasco (2,1%), según el informe de la Seguridad Social. Galicia contaba en septiembre con 992.260 afiliados, un 2% más que un año antes. Si miramos la evolución este año, desde que acabó diciembre y el último mes del verano, el aumento de cotizantes en la comunidad rozó el 3%.

La mejora en los ingresos permite amortiguar el impacto del incremento sin tregua del gasto en pensiones. Fueron hasta septiembre 5.391,7 millones de euros, un 2% por encima de los primeros nueve meses de 2016. Además, el resto de prestaciones -especialmente las incapacidades temporales y las bajas de maternidad y paternidad- costaron 178,6 millones de euros.

El peso que tiene el pago para la Seguridad Social revela que el desafío demográfico ya no es una cuestión exclusiva de comunidades tan envejecidas como Galicia. El desembolso en pensiones aumenta de media en el país un 3,4% y llega incluso al 4,8% en Canarias y al 4% en Madrid y Navarra.

Claro que no todas las regiones padecen el mismo desequilibrio. Hay once en las que las cotizaciones aumentan más que las pensiones. Otras seis en las que no. Galicia entre ellas. El gasto en jubilación, viudedad u orfandad aumenta porcentualmente cerca de dos décimas más que la recaudación de los afiliados. En cantidades absolutas, el desajuste es todavía más fuerte: son 80,3 millones más en ingresos, frente a los 159,4 millones.