Telefónica instala en Vigo el centro de referencia para 21 países contra el robo de identidad e información

Telefónica desarrollará desde Galicia nuevos productos de identidad digital (los que sirven para demostrar quiénes somos en la red con parámetros biométricos, por ejemplo, y evitar usurpaciones) y contra las fugas de información (por el robo de datos con mecanismos como el cifrado) para utilizarlos y comercializarlos en los 21 países en los que está presente la compañía española. Y lo hará desde el centro de investigación que tiene Gradiant en Vigo, con A Coruña como unidad asociada. El proyecto forma parte de una unidad mixta cofinanciada por la Xunta y que cuenta con un presupuesto de cerca de tres millones de euros (el 30% será dinero público). El vicepresidente de Alianzas Estratégicas y Partnerships en ElevenPaths (la unidad global de ciberseguridad de Telefónica), Rames Sarwat, explicó a FARO que la alianza arrancará "de inmediato" y "con unas 15 o 16 personas".



La intención de la compañía es crear servicios y productos que puedan usar sus propios clientes y sean exportables a terceros a través de partners. "Los utilizaremos internamente dentro de los 21 países donde Telefónica tiene presencia, pero también serán para los clientes. Esto es, empresas que trabajan y confían su seguridad a operadoras de Telefónica". Aunque los ransomware (programas que infectan los equipos informáticos y reclaman un rescate por ellos, como el WannaCry y BadRabbit) son los más mediáticos en el cibercrimen, para Sarwat los problemas relacionados con la usurpación de identidad y robo de datos son los "de más impacto económico". "El cibercrimen está siendo muy activo. Ha pasado de solo infectar y molestar a estar muy organizado. La información hoy es el mayor capital de las empresas", añadió.



Además de este proyecto el Consello de la Xunta validó otro cinco, que movilizarán 16,6 millones de parte de empresas y centros de investigación y otros cinco millones por parte de la Axencia Galega de Innovación (Gain). Aimen y Copo trabajarán en la digitalización de la producción de espumas para el automóvil, y el mismo centro porriñés se ha aliado con GKN Driveline y Wärtsilä Ibérica para nuevos componentes de automoción y navales, respectivamente. Los dos últimos se centrarán en productos aeronáuticos y farmacéuticos.









Rames Sarwat | ElevenPaths (Telefónica)

"Las empresas están muy expuestas al cibercrimen"

Rames Sarwat es vicepresidente de Alianzas Estratégicas y Partnerships en ElevenPaths, la unidad global de ciberseguridad de Telefónica.



- ¿Qué capacitación específica tiene Gradiant?



- Siempre nos ha sorprendido la gran capacitación que tienen. Está siendo un enorme reto adquirir talento en este campo, y de hecho en Madrid y Barcelona es prácticamente imposible no solo adquirirlo, sino también retenerlo. Nuestra estrategia pasa por diversificar y buscar talento en aquellos lugares donde se está formando gente.



- Es un problema recurrente.



- Muchos expertos apuntan a que va a haber una demanda en los próximos tres años de casi dos millones de profesionales en ciberseguridad a nivel mundial que no se está pudiendo cubrir. Todo lo que sea formación lo celebramos y, si podemos colaborar, lo haremos. Telefónica tiene cátedra en 18 universidades.



- ¿Cree que las pymes están preparadas para combatir el cibercrimen? ¿Son conscientes de la amenaza?



- Sin duda no. España es un país con el 97% de pymes y tenemos un largo camino por delante. Tendemos a pensar que la ciberseguridad es tecnología y no es así solamente, son procesos, concienciación? Por desgracia nos enteramos de muy pocas cosas, las empresas están demasiado expuestas.



- ¿Qué objetivo se han marcado con esta unidad mixta de investigación?



- Desarrollar productos europeos y mejorar nuestra competitividad, depenemos demasiado de los de EE UU. Telefónica quiere ser proveedor de servicios y fabricante de tecnología que aporte valor a las empresas.