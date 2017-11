La CEP premia a las asociaciones fundadoras y a Alvariño por su 40 aniversario

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) celebra esta noche en Redondela una gala en la que distinguirá con la insignia de oro a su expresidente José Manuel Fernández Alvariño y al actual patrón de la CEOE, Juan Rosell. El expresidente Luis Novoa, que dejó el cargo en 2015 y que también había sido elegido para recibir el mismo reconocimiento, lo ha rechazado por su disconformidad con el proceso electoral en el que salió derrotado frente a Jorge Cebreiros. "Es un error no aceptar un galardón como éste, que no se lo está dando Jorge Cebreiros, sino sus compañeros de tantos años en la CEP. Es fruto de una mala reflexión o el no saber adaptarse a perder unas elecciones. Alvariño perdió infinidad de veces y se siguió presentando", expone el actual mandatario de la patronal provincial.

"Soy firme defensor de toda persona que haya dedicado horas a un movimiento asociativo es merecedor de reconocimiento", dice Cebreiros sobre la decisión de premiar a Alvariño. Serán reconocidas también las asociaciones Asetranspo, Sanatorios y Clínicas, Confección, Feprohos, Servicar, Asema y Materiales para la Construcción y Obras Públicas, que han permanecido en el seno de la CEP desde su fundación, en 1977. De igual modo la confederación "reconocerá públicamente" la "labor de SabadellGallego [marca con la que la entidad opera en la comunidad] en favor de los intereses de las empresas de la provincia", así como a la Xunta de Galicia y el expresidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte (CCDR-N), Emídio Gomes. Al evento acudirán unas 250 personas.