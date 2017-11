La industria atunera propone un registro de buques con gran capacidad de congelación

La industria atunera española se reunió este martes en Bruselas con los responsables de la DG Sante, la agencia comunitaria sobre salud y seguridad alimentaria, para abordar la crisis del atún en salmuera, que puso en riesgo la actividad de plantas en Galicia. La delegación, liderada por la patronal Anfaco (con representantes de flota, Cecopesca y transformadores), salió "satisfecha" del encuentro pese a estar a la espera del resultado de la auditoría realizada por Bruselas tras haber detectado errores de trazabilidad del producto. El atún congelado en salmuera solo se puede utilizar para consumo humano directo cuando se congela a -18º o más frío; por debajo de ese umbral debe destinarse a conserva. En la UE tenían dudas de que se estuviese cumpliendo la ley, razón por la que la industria quiso "despejar dudas" en la capital comunitaria. "Estamos trabajando en un registro de barcos capaces de congelar a esa temperatura con la posibilidad de que exista una doble certificación", expuso a FARO el secretario general de Anfaco, Juan Vieites.

"Tuvimos un interrogatorio terrorífico por parte de la DG Sante, pero tuvimos la oportunidad de explicarles qué es la congelación rápida y cómo trabajamos la trazabilidad", añadió. El sector no está disconforme con la actuación de Bruselas -asegura que hay presiones de productores de Francia, Alemania y Reino Unido-, pero sí con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), que no envió a ningún representante a la reunión mantenida en el Ministerio de Agricultura y Pesca por este conflicto. "Nosotros condenamos los fraudes, el uso del estracto de remolacha (se utiliza para dar un tono más rojizo al atún para asemejarlo al atún rojo) y cualquier práctica" que pueda provocar la generación de histamina en el pescado. "Hemos sido víctimas de malas prácticas y se ha desestabilidazo el mercado del congelado", pero, insiste Vieites, ni son generalizadas ni pueden atentar contra un sistema de congelación que no perjudica la calidad del producto. "Eso está más que demostrado".

Según Vieites la DG Sante advirtió su preocupación por la flota de terceros países, también por las garantías de que alcancen ese nivel de congelación apto para consumo directo. "Eso es algo que, en todo caso, es algo que tiene que controlar la propia Comisión". El secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, no cree que haya sanciones como resultado de la auditoría, que no se conocerá hasta mediados de mes.