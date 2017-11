Galicia resiste al fin del verano con la menor alza del desempleo en octubre de la historia

La popular frase "se acerca el invierno" tiene su particular repercusión en un mercado laboral que en primavera y verano genera empleo, pero que repliega velas en los meses en los que las temperaturas van en descenso por el fin de la temporada turística en época estival. Este año no es una excepción y 1.846 personas han pasado a engrosar las listas de paro durante el mes de octubre en Galicia, una cifra que, no obstante, representa su menor incremento de toda la serie histórica que arranca en el año 2005, gracias, en parte, a que el buen tiempo estiró la campaña turística.

De hecho, prácticamente toda la destrucción de empleo registrada durante el último mes corrió a cargo, precisamente, del sector servicios y entre los colectivos con un menor nivel de formación. Un total de 1.768 de los 1.846 nuevos desempleados proceden de este sector, que tras el empujón que recibe su negocio en los meses de verano, una vez finalizada la temporada, se ve obligado a reducir sus plantillas.

El número total de parados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) asciende a las 185.903 en la comunidad tras crecer un 1% en el último mes -frente a la subida del 1,67% registrado en el conjunto del Estado-.

La sostenida creación de empleo que está teniendo lugar en los últimos ha permitido reducir el número de desempleados desde los niveles cercanos a las 300.000 personas que se llegaron a registrar en el punto más álgido de la crisis. La Xunta destaca la fortaleza de los datos y se reafirma en su "reto fijado para 2018 de crear 17.500 nuevos empleos y cerrar el año con la tasa de paro por debajo del 14%".

Sin embargo, la recuperación del mercado laboral se produce en Galicia a un ritmo más lento que en el resto de España. En el último año el número de parados se reduce en un 6,6%, un porcentaje que solo supera al 4,8% que cae en Canarias y que se aleja del fuerte descenso del 7,9% que está teniendo lugar en el resto de España.

Buena parte de la culpa de está dinámica recae en las mayores dificultades con las que se está encontrando Galicia a la hora de crear empleo en tiempos de bonanza económica.

Tras descender en 1.685 personas en el último mes, el número de afiliados gallegos a la Seguridad Social se sitúa en las 989.904 personas. Esta cifra es un 1,9% superior a la registrada en el mes de octubre del año pasado. Pese a encadenar ya tres años y medio de creación de empleo, esta tiene lugar con menor intensidad que en el conjunto del Estado, en donde el número de afiliados a la Seguridad Social crece a un ritmo del 3,46% anual.

Las previsiones que apuntan a un enfriamiento en el crecimiento económico el próximo año se trasladan también al mercado laboral, que se aleja ligeramente de los elevados niveles de generación de empleo de casi el 4%. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, criticó "que se está ralentizando la creacion de empleo" y que la calidad del empleo es "manifiestamente mejorable", a lo que UGT añade que los datos de creación de empleo "esconden un alto volumen de precarización".

De hecho, solo el 9,03% de los contratos firmados en España durante el mes de octubre fueron indefinidos, un porcentaje que desciende hasta el 7,91% en el caso de la comunidad gallega.

Pontevedra fue la provincia gallega donde más creció el paro en el mes de octubre. Lo hizo un 1,5%, hasta las 74.301 personas, seguida de A Coruña (+1,23%, hasta los 73.225 desempleados). Sin embargo, supone un alto en el camino por el impacto del fin del verano en los municipios que más turismo atraen, pues en el año cae un 7,2% (frente al 6,55% de la media gallega), tan solo superado por el 7,38% de Ourense.