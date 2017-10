La Bruixa d´Or y Pastas Gallo también se trasladan fuera de Cataluña

El propietario de la Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, ha iniciado los trámites para trasladar la sede de todos sus negocios de lotería, restauración e inmuebles desde Cataluña a Navarra y la fiscal a Madrid.

El lotero de una de las administraciones con más ventas en loterías del Estado ha explicado a Europa Press que en conjunto su facturación anual llega a 100 millones de euros.

Xavier Gabriel ha avanzado que ha presentado cuatro denuncias ante los Mossos d'Esquadra por injurias a su persona, y ha recordado que él ha manifestado en varias ocasiones que no es independentista.

"Han sido 15 días de persecución, 15 días de amenazas, 15 días de no dejar vivir, como persona he estallado contra cuatro cabecillas que han hecho creer que los insultos eran para toda la sociedad independentista, eso es una injuria", ha afirmado.

"Me han dicho que yo me tengo que ir de aquí, y menos por carta, los insultos me han llegado por muchos medios", ha agregado el lotero de la afamada administración de lotería.

Gabriel ha señalado también que las ventas de lotería están creciendo un 14% en su administración en relación al año pasado y que en Cataluña no le han bajado comparadas al año pasado.



Pastas Gallo se va a Córdoba



El fabricante de productos de alimentación Pastas Gallo ha trasladado también su sede social fuera de Cataluña, en concreto a la ciudad de Córdoba, ante la situación política y como reacción a una eventual declaración unilateral de independencia.

Fuentes del grupo alimentario han confirmado que la compañía tomó ayer esta decisión, con lo que se suma a la opción de muchas otras empresas de cambiar su domicilio social fuera de Cataluña debido al clima político.

La compañía ha justificado el traslado de su sede porque "necesitamos operar en un ambiente de estabilidad" y "de cara a garantizar la seguridad jurídica y los intereses de nuestros consumidores, clientes, empleados y accionistas".

Propiedad de la familia Espona, el Grupo Gallo fue fundado en 1946 en Rubí (Barcelona) y se ha dedicado tradicionalmente a la producción de pasta, aunque en el inicio de este siglo empezó a fabricar también platos frescos precocinados.

La compañía, en la que trabajan más de 400 empleados, cuenta con una planta en El Carpio, en Córdoba, la más importante del grupo y especializada en pasta seca; y otras dos en Granollers y Esparreguera, en Barcelona, para la producción de multicereales sin gluten.

El grupo alimentario asegura también que se trata de una empresa familiar "en la que se respeta cada una de las opiniones y opciones personales, sin que ninguna de ellas nos represente".



Casi 700 empresas se han ido de Cataluña



Al menos 692 empresas habían trasladado hasta este lunes su sede social desde Cataluña a otros puntos de España desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España.

El número puede ser superior porque los datos sólo incluyen las provincias de Barcelona y Gerona, pero no de Tarragona y Lérida.