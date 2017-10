Internet, el ariete de las pymes

"Las pymes son el motor de creación de empleo en Galicia". Así lo puso de manifiesto el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que inauguró ayer la jornada Impulsando Pymes en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. En ella se abordaron las oportunidades que brinda la transformación digital para estas empresas que no superan los 250 trabajadores en plantilla. "La digitalización puede abrir nuevas oportunidades, nuevos mercados o nuevos clientes", resaltó Antonio Bey, de Vodafone. También se premió a cinco sociedades por destacar en campos como la competitividad, la sostenibilidad o su crecimiento.

Las pymes, que conforman el 99% del tejido empresarial gallego, se enfrentan ahora a un mercado global "en el que ya no hay nichos", tal y como lo definió el director de negocio internacional de Banco Santander en Galicia, Manuel Expósito. Según Expósito, la amenaza que supone la irrupción de nuevos competidores de otros países a través de la autopista de internet representa la cruz de una moneda en la que la cara es la facilidad de las empresas, sea cual sea su tamaño, de traspasar fronteras y operar con clientes de otros países. Esta presencia en los mercados internacionales no solo tiene premio en términos de cifra de negocio, sino también en la rebaja de los costes de financiación, algo que Expósito explica por la "reducida tasa de morosidad de las empresas exportadoras, que no superó el 2% ni en los peores momentos de la crisis".

Pese a que los datos de exportación en Galicia se encuentran en camino de cerrar su tercer año consecutivo de récords, este hito lo están protagonizando las empresas de mayor tamaño, ya que solo el 2,6% de las empresas gallegas son exportadoras, frente al 3,4% de España. Todavía queda camino por recorrer para escalar hasta el 60% que registra Alemania.

En este proceso de expansión internacional las pymes siguen arrastrando una asignatura pendiente. "Las españolas ocupan el puesto 15 de 26 en el ranking de digitalización de empresas", resaltó Juan José Cea, director de ventas en Páginas Amarillas, quien añadió que las firmas gallegas se sitúan por debajo de la media nacional en este aspecto.

La otra cara de lo digital

La transformación digital brinda la oportunidad a las pymes de competir de tú a tú con compañías referentes en su sector, peor a raíz de los ataques informáticos de los últimos tiempos se ha incrementado la preocupación sobre los aspectos de seguridad. No es para menos, ya que según Daniel Giraldes, de la aseguradora AXA, Galicia sufre "2.000 intentos de ciberataques diarios", con la ciudad de Vigo a la cabeza con una media cercana a las 600 incidencias cada jornada.