Los pensionistas reclaman que su prestación vuelva a revisarse con los precios

Después de casi diez días recorriendo las calles del país, las marchas por las pensiones dignas organizadas por las federaciones de jubilados y pensionistas de CC OO y UGT finalizaron ayer en Madrid con una gran concentración para reivindicar un sistema público de prestaciones "fuerte y sostenible". Algo "perfectamente viable", según coinciden los secretarios generales de ambos sindicatos, que reclaman que España iguale la media europea del gasto en pensiones en función del PIB.

Pepe Álvarez, máximo responsable de UGT, defendió que la voluntad de los manifestantes es clara: "exigir al Gobierno que no aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones". Para el líder de UGT, es "fundamental" la derogación de la reforma de 2013, porque es "necesario" que las pensiones se revaloricen de acuerdo a los precios. Desde CC OO, Unai Sordo cree que si no se modifica la reforma de 2013, habrá una "caída futura de las pensiones muy importante". "No es que las pensiones no sean viables, es que con la actual regulación la calidad de las pensiones del futuro sería muy baja", ha subrayado, tras insistir en que es "perfectamente posible revertir esa reforma".

Entre los participantes de Galicia en la marcha y la manifestación de ayer está la Asociación de Viudas Demócratas de Vigo.