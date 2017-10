Un consejero del Tesoro británico, posible nuevo presidente del TSB

El miembro del consejo del Tesoro de Reino Unido Richard Meddings se perfila como nuevo presidente de TSB Banking Group, entidad comercial británica propiedad de Sabadell desde 2015. Meddings fue, junto a Stephen Page, nombrado recientemente consejero independiente no ejecutivo de la entidad, tras lo cual podría convertirse en su presidente, según informaron a Europa Press fuentes financieras. Además de consejero del Tesoro británico y de TSB Banking Group, Meddings es consejero no ejecutivo de Deutsche Bank. El banco inglés está actualmente presidido por Will Samuel.